El PP critica que Jorge Rodríguez dóna més ajudes a dit al seu poble que als 55 ajuntaments populars junts

La portaveu del PP en la Diputació de València, Mari Carmen Contelles, ha acusat al president de la institució provincial d'exercir un "sectarisme ideològic" al costat dels seus socis de govern que "perjudica als municipis de la província". En la seua denúncia Contelles acusa al socialista Rodríguez i als seus socis de govern (Compromís, EUPV i València en Comú) de "repartir 9 de cada 10 euros en ajudes a dit a ajuntaments socialistes i de Compromís".

En xifres concretes la portaveu popular afirma que "Jorge Rodríguez ha concedit a dit en dos anys quasi 19 milions d'euros en 320 convenis. Dels quals només 1,3 milions han sigut para municipis governats pel PP". A més contelles ha posat com a exemple el propi ajuntament del que és alcalde Rodríguez, Ontinyent, que afirma que "ha rebut més d'1,5 milions d'euros a dit, una xifra que supera el rebut pels 55 pobles de la província de València governats pel Partit Popular junts –amb prou faenes un 1,3 d'euros-".

Amb aquestes declaracions la portaveu popular ha volgut desacredidtar el discurs igualitari defensat pel govern de la Diputació en parlar de repartiment equitatiu i de criteris objectius en una administració cada vegada més clara i transparent. Així Contelles denuncia que “les xifres posen de manifest que les prioritats dels actuals gestors de la Diputació de València van associades lamentablement al color polític de les seues alcaldies”.

Segons Contelles “ens han intentat vendre que la gran novetat dels pressupostos 2018 era la suposada eliminació de convenis singulars, encara que les partides pressupostàries d'ajudes de presidència romanen amb el mateix import del passat any. El que ja no és un supòsit és que amb Jorge Rodríguez al comandament, després de repartir 320 convenis singulars, als municipis governats pel PP no els han arribat les ajudes directes”.