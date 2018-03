El PSPV de Paterna amenaça amb l'expulsió del govern a Compromís si dóna la llicència per al centre de menors

L'equip de Govern de Paterna, encapçalat pel socialista Juan Antonio Sagredo, ha advertit que retirarà les competències i expulsarà de l'executiu al regidor d'Urbanisme Carles Martí, de Compromís, si concedeix llicències assistencials (centre de menors o de discapacitats) després que el ple del consistori haja acordat deixar-les en suspens temporalment.

L'advertiment s'ha produït després que el regidor d'Urbanisme anunciara la seua disposició a desobeir l'acord aprovat pel ple celebrat la passada nit en el qual PSPV, PP, Ciutadans i els dos regidors no adscrits van aprovar suspendre temporalment la concessió de llicències. Aquesta mesura es pren específicament contra la possible instal·lació d'un centre de menors i per la instal·lació d'un centre de discapacitats psíquics i drogodependents al barri de Alborgí.

D'aquesta manera el ple ha aprovat, juntament amb la suspensió de les llicències, elaborar seguidament un estudi sobre les activitats d'aquest tipus que contempla el Pla General d'Ordenació Urbana, i que després d'açò els veïns decidisquen que és el que volen i el que no volen en cadascun dels seus barris. Amb aquesta decisió de deixar en mans dels veïns la decisió el govern municipal es llava les mans davant les protestes per la instal·lació del centre d'acolliment de menors prevista per la conselleria.

Des de l'equip de govern s'afirma que si Carles Martí concedeix les llicències, malgrat no poder fer-ho, incorrerà en prevaricació, per la qual cosa seria expulsat de l'equip de Govern local. D'altra banda insten a Martí al fet que "si realment mira pels interessos de Paterna, impulsarà els altres dos acords aprovats en la moció, és a dir, realitzar un estudi urbanístic i articular un procés de participació, que en menys de tres mesos, podria estar solucionat”.

Crítiques de Compromís

Des de la coalició compromís es va qualificar la sessió com el "ple de la vergonya" en entendre que el que s'aprovava anava "contra el dret dels xiquets. Per la seua banda el regidor d'Urbanisme, Carles Martí, avançava que té intenció de recórrer l'acord plenari davant la Delegació del Govern.

Els seus arguments són que la suspensió de llicències "no té cap fonament jurídic ni tècnic, tan sols és una voluntat política totalment contraria als Acords del Batà (acord del pacte de govern)". Així assenyala que el procediment lògic és: "primer s'aprova realitzar una revisió i després se suspenen les llicències, i en aquest cas s'ha fet al contrari i sense justificació".