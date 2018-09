Parc Sagunt albergarà una pista de proves de l’Hyperloop, el transport ultrarràpid del futur

L’empresa valenciana Zeleros instal·larà en els actuals terrenys de Parc Sagunt I la seua pista de proves per al desenvolupament del Hyperloop, un sistema de transport d’alta velocitat. L’alcalde de Sagunt, Quico Fernández; el regidor d’Urbanisme, Pablo Abelleira, i la secretària autonòmica i consellera de Parc Sagunt, Blanca Marín, s’han reunit este dimecres en l’Ajuntament de Sagunt amb representants de l’empresa i els han manifestat el seu suport al projecte.

Els representants de Zeleros han explicat a l’alcalde que la instal·lació d’aquesta pista de proves en Parc Sagunt suposarà un impacte positiu a nivell socioeconòmic, doncs el projecte Hyperloop està atraient atenció a nivell mundial i la creació d’este centre de recerca i proves, afirmant que serà pioner en el món. A més afegeixen que servirà com a reclam perquè noves empreses tecnològiques s’instal·len en Parc Sagunt.

Els treballs que l’empresa vol realitzar consisteixen en la construcció d’una pista temporal i desmuntable, formada per una canonada recta d’1,87 quilòmetres de longitud i 1,20 metres de diàmetre per on viatjarà el prototip del vehicle. Esta canonada se situarà en el tram de terres adjacent a la carretera CV-309 (no en l’ampliació de Parc Sagunt I, que s’està tramitant) i la seua altura màxima no superarà els dos metres. Estarà encaixada en una sèrie de suports prefabricats de formigó i subjecta al seu torn a unes sabates prefabricades.

A més de la canonada, s’instal·larà una caseta prefabricada per a realitzar labors de taller i situar el centre d’emmagatzematge energètic. Les proves realitzades permetran validar el prototip del vehicle que l’empresa valenciana desenvolupa per al projecte del Hyperloop.

L’alcalde, Quico Fernández, ha indicat que es planteja “un espai on poder construït el prototip i fer les probes que puguem avalar que el prototip funciona. I per tant que siga triat com l’ opció de futur per a la seua operació ja comercial”.

La consellera, en ser coneixedora de les necessitats de Zeleros, considerant les diferents alternatives, ha promogut la ubicació en Parc Sagunt de la pista de proves a escala que permetrà validar les tecnologies desenvolupades en condicions reals, fase ineludible per a la continuïtat d’este projecte d’innovació disruptiva, únic a Espanya, i que també rebrà el suport europeu, segons han explicat fonts de la Generalitat.

Zeleros és una de les sis empreses de tot el món que col·laboren en el desenvolupament del Hyperloop, projecte de l’empresa nord-americana SpaceX per a crear un sistema de transport de passatgers i mercaderies ultrarràpid, capaç d’aconseguir els 1.000 km/h.

L’empresa valenciana va ser fundada per l’equip de la Universitat Politècnica de València que en 2016 va guanyar en dues seccions del concurs mundial convocat per SpaceX per a contribuir a desenvolupar el projecte Hyperloop. En concret, Zeleros va resultar guanyadora dels premis al Millor Disseny de Concepte i Millor Subsistema de Propulsió.

“Crec que Sagunt ací té un compromès amb la innovació, amb el progrés i podem ser una referencia a nivell mundial en esta nova modalitat de transport que va a revolucionar el món de la logística”, ha finalitzat l’alcalde.