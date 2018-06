Processen a un exalcalde i actual regidor socialista de Sagunt per gastar diners per uniformes en roba personal

El Jutjat d’Instrucció número 4 de Sagunt ha confirmat el processament de l’exalcalde de Sagunt i actualment regidor pel PSPV Francisco Crispín, acusat junt amb altres quatre tècnics de l’ajuntament d’haver gastat diners públics destinats a la compra d’uniformes per a adquirir peces de vestir d’ús personal, els quals van ser detinguts fa un any dins la coneguda com ‘operació flotador’.

Segons l’acte fet públic aquest dilluns pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jutgessa considera que els fets que s’atribueix a aquestes persones poden ser constitutius dels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i falsedat documental.

Entre els processats està el regidor socialista i ex cap del servei de la Inspecció Tècnica d’Activitats de l’Ajuntament, Francisco Crispín (alcalde entre 1984-87, i únic regidor del PSPV que actualment no forma part del govern municipal), van ser detinguts pel suposat ús irregular d’una partida de 300 euros que reben cada dos anys, des de 2007, per a renovar el seu vestuari laboral.

No obstant açò, suposadament, aquestes persones van destinar eixos diners a compres en tendes de dona, de bebè, en establiments esportius i armeries entre els anys 2007 i 2014.

La jutgessa considera que la roba adquirida per aquestes persones “no s’ajusta als paràmetres” descrits en el “Conveni i normes reguladores de relacions laborals entre l’Ajuntament de Sagunt i el personal al seu servei”.

Assenyala que en els rebuts presentats figuren peces de diferents talles, articles de dona i de bebè, articles d’esport, calçat esportiu també de diverses talles, algunes infantils, munició i carabinas que per les seues qualitats fa pensar que no és utilitzat per a inspeccions d’activitats.

Segons la declaració de l’amo d’una de les tendes de material esportiu, els responsables del departament d’Activitat de l’Ajuntament li demanaven que en les factures apareguera un concepte genèric.

D’aquesta manera, es realitzava un abonament per a l’ajust comptable pel concepte que li demanaven i posteriorment, quan aquestes persones anaven a adquirir alguna peça, s’emetia un rebut amb càrrec a aqueix abonament, per un límit de 300 euros cada dos anys.

Tal com consta en l’acte, algun membre del departament d’Activitats va indicar a l’amo de la tenda que tenien una quantitat assignada per a roba de treball, però que la seua vestimenta de treball era roba de carrer i no volien perdre la quantitat assignada per a cadascun d’ells.

El jutjat entén que el concepte utilitzat no s’ajusta al vertader material adquirit per part dels investigats, ja que s’ha acreditat que els productes o roba adquirida, en ocasions, dista molt del que ve reflectit en les factures emeses a l’Ajuntament.

Per açò, considera que existeixen indicis més que suficients per a imputar a aquestes cinc persones pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i falsedat documental, i acorda continuar el present procediment.