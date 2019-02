El tren de Rodalia entre l’Alcúdia de Crespins-Moixent tornarà a entrar en servei a l’abril després de 9 anys interromput

9 anys després del seu últim viatge el tren de rodalia de la línia C-2 entre l'Alcúdia de Crespins i Moixent tornarà a oferir el servei. No obstant això no serà fins a finals del mes d'abril quan el servei estiga obert al públic. Així ho va informar el propi ministre de Foment, José Luis Ábalos, que aquest dimarts participava en el viatge en un tren de proves de Renfe entre les dues localitats de la comarca de la Costera.

Aquest projecte s'emmarca dins de la Fase 1 de les obres que Foment, a través d'Adif, està desenvolupant en el Nus de la Encina, inclòs en les del nou accés ferroviari d'alta Velocitat de Llevant. Una vegada estiga reobert aquest tram, es construiran els 21,5 km restants des de Moixent fins a Font de la Figuera, on se situa el punt d'enllaç amb la via doble convencional actualment en servei.

El trajecte ha tingut una durada de 15 minuts i el ministre ha estat acompanyat per la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador; el delegat del Govern en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio i els alcaldes i alcaldesses de les localitats de la zona com l'Alcúdia de Crespins, Montesa, Vallada i Moixent.

El ministro @abalosmeco viaja en la prueba de reposición del servicio de @CercaniasVLC entre L'Alcúdia de Crespins y Moixent. 🚉 Este tramo de la línea C-2, interrumpido desde hace 9 años y dentro del Plan @CercaniasVLC, volverá a estar activo a finales de abril. @Adif_es@Renfepic.twitter.com/BXtmPzRDsW — Ministerio de Fomento (@fomentogob) 26 de febrero de 2019

Altres actuacions

Ábalos també ressaltava durant aquest acte que el Pla de Rodalia de València manté actuacions com el projecte de canvi d'ample del traçat ferroviari entre Xàtiva i La Encina, licitat a principis d'aquest mes; la renovació de via Xàtiva-Alcoi; i la renovació de via entre Silla i Cullera.

Inclou també la duplicació i renovació de via Cullera-Gandia, la licitació de la qual, per 2 milions d'euros, es va realitzar al desembre, la implantació de l'ample estàndard entre Almussafes i Font de Sant Lluís i la renovació del tram Sagunt-Caudiel.