Sagunt, primera ciutat espanyola en oferir informació cartogràfica enfocada a inversions industrials

L’Ajuntament de Sagunt ha presentat l’estudi cartogràfic de sòl industrial i logístic, així com la memòria de possibles actuacions sobre el potencial de noves activitats industrials en la ciutat que servirà a l’oficina de captació d’inversions industrials per a atraure futures empreses que s’instal·len en els diferents parcs empresarials de la ciutat.

En este sentit, Sagunt es converteix en la primera ciutat d’Espanya a adaptar-se a la nomenclatura europea amb previsió per al projecte europeu European Battery Alliance així com també en la primera ciutat valenciana a ajustar-se a la nova llei d’àrees industrials.

En l’acte de presentació de l’estudi han estat presents l’alcalde de Sagunt, Quico Fernández; el regidor d’Activitats, Guillermo Sampedro; el regidor d’Urbanisme, Pablo Abelleira; el regidor de Presidència i Grans Projectes, Pepe Gil; el regidor de Promoció Econòmica, Miguel Chover, i representants de l’empresa encarregada de l’estudi.

Pablo Abelleira, ha destacat esta eina com a necessària per a ser l’aparador de cara a tots els inversors ja que s’està adaptant a la nomenclatura europea. “Gràcies a esta eina, qualsevol inversor de qualsevol part del món pot situar-se a Sagunt sense necessitat de desplaçar-se i així entendre Sagunt i les seues zones industrials i logístiques”, ha explicat Abelleira.

A més, el delegat ha posat l’accent que en l’àmbit logístic “està en la nostra globalització ja que qualsevol persona que s’interesse per Sagunt ja no només va a rebre informació tècnica i urbanística, sinó que va a rebre una informació detallada i al dia de la nostra situació geogràfica i del que oferim a una sèrie d’inversors, sobretot perquè fa poc explicàvem que la majoria de les inversions que estem rebent en estos moments són logístiques”.

Amb este estudi, declara Abelleira que Sagunt fa un pas més enllà per a captar un altre tipus d’empreses conegudes com a gigafactories “que es van a anar instal·lant per tota Europa i nosaltres volem que Sagunt siga un dels llocs més adequats per a fer-ho i no volem quedar-nos arrere pel que fa a la resta de ciutats no solament de la Comunitat Valenciana, sinó de tot el corredor mediterrani”.

En les conclusions de l’estudi es mostra, entre altres coses, com el futur parc industrial Parc Sagunt II permetrà oferir una resposta plenament ajustada respecte a les previsions del projecte Aliança Europea de Bateries que proposa la construcció d’entre 10 i 20 gigafactories en el territori de la Unió Europea ja que es posa de manifest que pel suport explícit de la Unió Europea, per la vinculació a altres objectius estratègics com l’economia circular, la transició energètica i la transformació de l’esquema de mobilitat Europea, la consolidació d’una o diverses d’aquestes gigafábriques en el terme municipal de Sagunt, representaria en el moment actual una de les hipòtesis de precomercialització més rellevants per al futur de Parc Sagunt II.

De les conclusions també es desprèn el paper de Sagunt com a municipi de referència quant a la industrialització com a eix principal de creixement de la Unió Europea, així com la integració del municipi en l’esquema logístic d’una cadena de subministrament industrial de caràcter metropolità que comprèn, com a referències bàsiques d’aqueixa delimitació, les localitats d’Almussafes, Riba-roja, Paterna i València.

Les recomanacions que ofereix l’estudi són la urgent refundició fiable de les normes urbanístiques que defineixen els usos i limitacions aplicables al sòl industrial del municipi ja que si no es duu a terme pot arribar a afectar negativament al futur de la qualitat de la planificació i ordenació del sòl industrial del terme municipal.

Cal destacar que l’estudi inclou plecs cartogràfics, visors digitals i una maqueta que mostra com és la relació que hi ha entre el corredor mediterrani i el sòl industrial de Sagunt que representa les quatre maneres de transport industrial (ferroviari, per carretera, aeri i marítim), així com informació detallada del propi sòl secundari de la ciutat.