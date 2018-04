Tavernes inicia les obres del centre arqueològic experimental amb una recreació de la cova del Bolomor

L’ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha iniciat les obres que han de convertir el complex del camí de l’Ombria de la cova del Bolomor en un centre arqueològic experimental. A la cova del Bolomor s'han trobat les restes més antigues d'homínids de la Comunitat Valenciana, pertanyents al Paleolític Inferior, datats entre els anys 350.000 a 90.000 a.C., a més de les primeres evidències del control del foc a la península.

En esta actuació el consistori de Tavernes de la Valldigna invertirà 110.000 provinents d’una subvenció de la Diputació de València, i estima que els treballs estaran acabats en un termini de 3 mesos.

En concret, les obres que ara comencen comprenen una segona fase d’adequació dels terrenys i de construcció d’infraestructures per tal de dotar-lo de diversos espais on es faran els tallers didàctics, i que es construiran amb elements integrats a fi que l’impacte paisatgístic siga mínim.

A més, es construirà una recreació de la cova on s’introduiran algunes claus de la singularitat de la cova del Bolomor, i una zona d’ombra a la zona oest del pàrquing que funcionarà com a àrea de recepció i acabament dels itineraris de visita.

Amb tot, el complex es convertirà en un espai d’interpretació i experimentació integrat en l’entorn on els visitants podran descobrir els orígens i les característiques del poblament paleolític europeu, i les formes de vida dels neandertals.

Estes actuacions completen els treballs ja realitzats després de l’adquisició dels terrenys sobre els quals hi ha ara el complex, adequats per a una zona de pàrquing que permet l’estacionament tant de turismes com d’autobusos. A més, es dotà la zona amb mobiliari urbà, una pèrgola, una àrea recreativa, una zona per a aparcar bicicletes i un tancament de fusta.

L’objectiu d’estes obres és convertir el complex en un centre arqueològic experimental que done valor a les troballes i a la cova del Bolomor, a més de fer-lo accessible i atractiu turísticament dintre de l’entorn natural i al peu del jaciment.

La primera fase de l’adequació de l’entorn i revaloració del jaciment arqueològic de la cova del Bolomor es realitzà gràcies a una subvenció de 125.000 euros provinent del Patronat Provincial de Turisme de València, i fruit del conveni signat per la Diputació de València i l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna.