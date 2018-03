Xàtiva condemnada a pagar 1,4 milions de sobrecostos de la "faraònica" Ciutat de l’Esport de Rus

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condemnat a l’Ajuntament de Xàtiva al pagament d’1,4 milions d’euros a Acciona Infraestructuras per sobrecostos en la construcció de la Ciutat de l’Esport. Des del consistori s’explica que la condemna suposa més de 300.000 euros més que les previsions que tenia l’executiu de Roger Cerdà, que s'afegeixen el cost d'este projecte "faraònic" impulsat pel govern del PP d’Alfonso Rus i inaugurat amb Francisco Camps a les portes de les eleccions de 2011.

Amb esta sentència el cost de la Ciutat de l'Esport de Xàtiva sobrepassarà els 10 milions d’euros, quan el projecte es va aprovar per 7,4 milions, ja que en 2011 l'anterior govern de Rus també va autoritzar un modificat que incrementava en 1,6 milions el projecte.

Des del govern municipal afirmen que “les previsions de l’auditoria interna del deute municipal, posades en dubte amb freqüència pel Partit Popular, no només eren verídiques, sinó que s’han quedat curtes” ja que la condemna són tres-cents mil i escaig euros més que en les pitjors previsions de l’auditoria.

Aquesta quantitat, a la qual haurà que sumar els interessos de demora des de 2011, prové de la darrera sentència que quedava per conèixer dels processos judicials pendents de resolució com a conseqüència de la nefasta gestió urbanística i econòmica dels governs d’Alfonso Rus.

La quantitat es desglossa en 375.666,86 euros més IVA per obres executades i recollides en un projecte complementari, l’aprovació per l’Ajuntament del qual no consta; 670.021,36 euros més lVA per treballs realitzats al marge del projecte original i del projecte modificat; 62.549,70 euros més lVA, corresponents a l’equipament de jocs 'pitch & put' (una instal·lació per a la pràctica del golf); 24.124,72 euros més lVA en concepte de reparacions executades durant el període de garantia i 2.000 euros en concepte de costes del procés.

L’última instància a la que recorrerà l’Ajuntament de Xàtiva serà presentar un recurs de cassació en el què ja treballen els serveis jurídics del consistori. L’admissió d’aquest recurs ha de passar un doble filtre, el del TSJCV i el del Tribunal Suprem. L’Ajuntament també preveu l’inici d’accions penals per tal de dirimir responsabilitats i identificar els culpables d’aquest menyscapte per a les arques municipals.