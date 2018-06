Xàtiva recrearà la crema de la ciutat de 1707 a mans de les tropes borbòniques de Felip V

Xàtiva commemorarà aquest divendres 15 de juny la crema de Xàtiva que va tenir lloc el 19 de juny de 1707 a mans de les tropes de Felipe V després de la batalla d'Almansa. Serà amb una posada en escena que s’iniciarà a les 23 hores i que recorrerà Xàtiva, amb inici en la Plaça Sant Jordi i final a la Plaça de la Seu, recorrent tot el carrer de Sant Agustí.

Vora un centenar de persones participaran d’aquest recordatori, coordinat i dirigit per Teatre la Lluna, i que comptarà amb la col·laboració de la Colla de dolçainers i tabaleters de La Socarrada i de Rytmus. En l’esdeveniment actuaran més d’una desena de figurants, a més de soldats i narradors, i també es comptarà amb cant i dansa en directe.

“Portem treballant en aquest espectacle des del passat mes de gener. És una recreació històrica, però també poètica i musical. Molts dels fets que es van a narrar es van a narrar en els llocs on van ocórrer, i això és molt emocionant”, ha explicat el Director del Teatre la Lluna, Víctor Torres.

En l’acte s’empraran totes les parts de la crema de Xàtiva escrites al Poemari de Vicent Andrés Estellés, i els espectadors tindran un paper actiu amb una durada aproximada d’una hora.

“Aquest és un fet tan transcendental que no el podem obviar, i aquest Ajuntament està obligat a fer un repàs a la seua història any rere any. Va ser un episodi que va tindre l’objectiu d’esborrar físicament i jurídicament la nostra ciutat” ha explicat el regidor de Cultura Jordi Estellés, qui ha afegit que “commemorar constantment la Crema de Xàtiva és una atracció més per a mostrar al món turístic que té Xàtiva en transcendència històrica i cultural. No oblidem els nostres orígens i actes així ho demostren”.