Una batalla contra la despoblació de l'interior: la Generalitat facilitarà 95 caixers automàtics a localitats sense servei

La Generalitat facilitarà caixers automàtics a 95 poblacions valencianes que no disposen de sucursal bancària. És, en paraules del cap del Consell, Ximo Puig, un "primer pla per a intentar superar l'aïllament que pateixen moltes persones quan no tenen capacitat de tenir serveis financers bàsics".

El president, que ha presentat el Pla contra l'Exclusió Financera de la Comunitat Valenciana, ha lamentat que la reestructuració bancària dels últims anys haja convertit als municipis xicotets en "els grans afectats per la desaparició d'oficines".

Sobre aquest tema, Puig ha explicat que un recent estudi de l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE) informa que, des del 2017, el 2'7% dels valencians i les valencianes ja no té accés a una sucursal bancària en el seu municipi, la qual cosa suposa que 135.000 persones no compten amb serveis financers de proximitat.

Per açò, el president ha considerat important que la Generalitat arribe "on no arriba la banca comercial" per a "lluitar contra la despoblació". És, segons ha explicat Manuel Illueca, director del Instuto Valencià de Finances (IVF), un "projecte pioner a Espanya", que afectarà a 45.000 persones, que avui no estan connectats a "un servei bàsic" com el financer.

Al pla, impulsat pel IVF i la direcció general de l'Administració Local, s'han adherit 95 municipis, i, posteriorment, es preveu incorporar a les pedanies que ho sol·liciten. Fins al moment les incorporades són 37 localitats de la província de Castelló, 13 de la d'Alacant i 45 de la de València.

Condicions

La Generalitat llogarà els caixers que oferisquen les entitats valencianes per un període de 5 anys i un cost benvolgut de manteniment i funcionament de 10.000 euros anuals per aparell. Per a açò, licitarà concursos per a 4 lots territorials als quals podran optar diferents entitats financeres.

Per la seua banda, els consistoris adherits a aquest pla, que s'emmarca dins de l'Agenda Avant contra la Despoblació, deuran posar a disposició un espai municipal per a garantir la seguretat del propi servei.

A més d'aquest projecte, que s'engegarà en els pròxims mesos, es preveu per a un futur contracte o com a millora del mateix, ampliar el servei a la creació d'oficines d'assessorament financer per a aquests municipis.