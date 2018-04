Les paelles universitàries trenquen el pacte de govern de Montcada

El Festival de Paelles Universitàries ha acabat amb el Govern de Montcada, on el PSPV-PSOE es queda sol en trencar el pacte Guanyem i Acord Ciutadà aquest mateix dilluns.

La ruptura ja es va anunciar la setmana passada, ja que els edils de Guanyem i Acord Ciutadà van avisar que si el Festival de Paelles Universitàries del passat divendres se celebrava suposaria la fi del tripartit, atès que consideraven la cita com un "macrobotellón encobert".

El festival es va celebrar divendres passat, amb 24.000 assistents, i el Govern s'ha trencat aquest matí. “L'incompliment per part del grup socialista dels acords previs aconseguits per a reactivar el pacte de govern per Montcada i, més concretament, pel que fa a la transparència i gestió compartida, suposa una pèrdua de confiança que m'obliga a presentar la renúncia a formar part de la Junta de Govern Local i sol·licitar que es procedisca a efectuar el cessament de les delegacions que he assumit”, han publicat els edils de Guanyem i Acord Ciutadà, Manuel García i Vicent Conejero, respectivament.

Després d'aquesta decisió l'equip de govern d'Amparo Orts, es quedarà únicament amb els 5 edils del PSPV, després de l'abandó de Manolo García (Guanyem) i Vicent Conejero (Acord Ciutadà)