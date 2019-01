El sobrecost de la Ciutat de l'Esport de Xàtiva de Camps i Rus arriba al 70% i ja costa 13 milions

El Tribunal Suprem acaba de desestimar el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Xàtiva en el cas dels sobrecostos de les obres de construcció de la Ciutat de l’Esport. En conseqüència, l’Ajuntament haurà d’afrontar el pagament d’aproximadament 1’5 milions d’euros a la mercantil Acciona per aquest concepte. Aquesta és la darrera sentència que quedava pendent per a determinar la xifra global de sobrecostos de la construcció de la Ciutat de l’Esport. El passat mes de setembre, el regidor d’Hisenda, Ignacio Reig recordava en el plenari municipal que el pressupost inicial de la Ciutat de l’Esport era de 7,7 milions d’euros, mentre xifrava el cost total de la instal·lació en 13 milions d’euros, amb un sobrecost d’aproximadament el 70%.

En l’auditoria del deute municipal que l’Ajuntament va publicar a principis de la legislatura s’estimava que aquesta sentència condemnaria a l’Ajuntament al pagament d’1’1 milió d’euros. La realitat ha superat la previsió, ja que el pagament final a què es condemna a l’Ajuntament fregarà els 1’5 milions d’euros.

Les quantitats que reconeix la sentència són 375.666,86 euros per obres executades i recollides en un projecte complementari, l’aprovació de les quals per part de l’Ajuntament no consta; 670.021,36 euros, més lVA, per treballs realitzats al marge del projecte original i del modificat, encarregades per la direcció facultativa; 62.549,70 euros, més lVA, corresponents a l’equipament de jocs “pitch & put”, o de golf, instal·lació que actualment no existeix, i 24.124,72 euros, més lVA, en concepte de reparacions executades durant el període de garantia.

A la suma resultant, s’haurà d’afegir el 3% d’IVA, més els interessos de demora des de 2011, a una mitjana estimable del 3% anual. Amb la qual cosa estem parlant de milió i mig d’euros aproximadament.

La inadmissió del recurs de cassació per part del Tribunal Suprem, presentat com a darrera esperança de no sobrecarregar els comptes municipals, és una més de les conseqüències de la nefasta gestió urbanística i econòmica de Parra i Rus.

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat que ara haurà d’afrontar la necessitat de demanar un préstec bancari per tal d’afrontar el pagament dels 1’5 milions d’euros. L’estat financer municipal, producte de les polítiques econòmiques de l’equip de govern actual, fa viable recórrer a aquesta via de finançament sense alterar les inversions estratègiques previstes. A més a més, i en defensa dels interessos de la ciutadania, l’Ajuntament estudia accions de caràcter penal per determinar els responsables d’aquest menyscabte per a les arques públiques.

El regidor d’Hisenda, Nacho Reig, lamenta les conseqüències que es produiran en les arques municipales, donat que, recentment aprovat el pressupost de 2019, les expectatives referents a aquesta sentència no eren tan negatives: “acabem la legislatura afrontant l’últim dels forats per la gestió del PP. En aquest cas, podem afirmar que el cost final de la Ciutat de l’Esport superarà amplament els 13 milions d’euros i anem a pagar per unes instal·lacions que mai han estat en ús. Lamentablement, sembla que la connivència entre l’empresa constructora i l’anterior Ajuntament ens ha deixat sense marge d’actuació front a aquest malbaratament de diners públics”.