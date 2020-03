El comiat d'Empar Marco: "La meua única intenció ha sigut posar en marxa una empresa amb valors"

"Han sigut tres anys intensos per a poder remuntar els mitjans públics valencians des de la perspectiva del segle XXI. Una empresa d'aquest tipus és un treball col·lectiu que requereix de molts esforços i moltes complicitats i no hauria sigut possible sense tots i totes vosaltres". Així arranca l'escrit de comiat que l'exdirectora d'À Punt, Empar Marco, va enviar als treballadors el 4 de març.



Marco va redactar un breu mail per a la plantilla d'À Punt, composta per més de 400 treballadors, dies abans d'abandonar el seu càrrec en favor d'Alfred Costa, incorporat a la direcció aquest 9 de març. En el text, agraeix a la plantilla haver "lluitat pel servei públic" i manifesta la seua confiança que continue sent així. "Us assegure que jo també ho faré perquè m'ho crec fins al moll de l'ós", apunta.



En l'escrit, l'exdirectora demana perdó pels possibles errors de la seua etapa al capdavant dels mitjans de comunicació públics: "Disculpeu-me tots els errors que haja pogut cometre i que segur que són molts. La meua única intenció ha sigut posar en marxa una empresa amb valors, eficaç, sostenible i al servei de la ciutadania. Estic segura, i ho desitge, que tot continuarà millorant".