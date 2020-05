Ximo Puig carrega contra l'explicació "en vuit paraules" de la decisió del Govern de deixar mig territori valencià en fase 0

"No es pot desestimar sense cap paper", s'ha queixat aquest diumenge el president valencià, Ximo Puig, de la decisió del Ministeri de Sanitat de deixar 14 dels 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana en la fase 0 de la desescalada en l'estat d'alarma per la pandèmia. I ha esgrimit el document enviat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha assegurat que es podrà consultar íntegrament en la web del departament, gest amb el quual ha rectificat a la consellera Ana Barceló, que havia rebutjat la vespra aqueixa possibilitat.

"230 pàgines enfront de cap paper", ha exclamat un contrariat Puig, després de queixar-se que tota l'explicació ministerial han sigut "vuit paraules", en referència a les declaracions del responsable del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries, Fernado Simón, que havia al·ludit hores abans a "factors associats a la transmissió de l'epidèmia".

En la seua compareixença després de la reunió de la conferència de presidents, Puig ha volgut mostrar-se molt enèrgic en la seua reclamació: "Tota la Comunitat Valenciana necessita anar obrint-se ja, de manera segura, sense relaxació social". I, malgrat reiterar que no pretén "una confrontació innecessària", ha exigit amb duresa "transparència i dades objectives".

"Els valencians i valencianes hem fet els deures", ha indicat, per a advertir, enfront dels qui alerten de la necessària prudència en la desescalada: "La falta de decisions també té conseqüències".

El gran element conflictiu en el xoc amb el Ministeri de Sanitat és la capacitat del sistema de salut valencià per a fer proves a malalts amb símptomes lleus en el nivell de l'atenció primària. La subdirectora general d'Epidemiologia de la Generalitat Valenciana, Herme Vanaclocha, que forma part també dels equips que assessoren el Govern, acompanyava el president en la compareixença en lloc de la consellera de l'àrea i ha sigut l'encarregada d'explicar que fins ara es realitzen 3.000 proves diàries en els laboratoris públics, a part dels que es duen a terme en laboratoris privats, i que la sanitat valenciana està preparada per a duplicar aqueixa xifra "i fins i tot triplicar-la".

No obstant això, ha reconegut que fins ara els PCR s'apliquen a malalts hospitalitzats amb símptomes "de certa gravetat" i que només a partir de la setmana que ve es començaran a efectuar a malalts "amb simptomatologia lleu" sota la supervisió de metges d'atenció primària. Vanaclocha ha repetit que el requisit d'estar ja efectuant aqueixos test no estava previst en el protocol que va plantejar el ministeri.

"No vull polemitzar, vull avançar", ha comentat Puig, que ha desvinculat el president del Govern, Pedro Sánchez, del conflicte i ha negat que tinga cap sentit polític, encara que ha deixat caure en una de les seues respostes que en aquest cas "la comparació amb altres comunitats autònomes és molt odiosa".

Després de les seues dures crítiques a la decisió del Ministeri de Sanitat, que ha centrat en Fernando Simón, sense al·ludir al titular de la cartera, Salvador Illa, Puig ha volgut fer una lectura positiva de la relació amb el Govern, ha elogiat el mecanisme de la conferència de presidents, en la qual ha posat en relleu que participen els presidents basc i català, i ha assegurat: "La cogobernança sí que està funcionant, la cultura federal s'està imposant".

El president de la Generalitat Valenciana no ha volgut pronosticar quan s'incorporaran els departaments de salut que falten a la fase 1, però ha emfatitzat que la setmana que ve es complirà l'"indicador" que segons la seua versió no figurava entre els exigits, el relatiu a la capacitat de fer test en atenció primària. "Estarem en condicions" si hi ha "seguretat en els indicadors", ha vingut a concloure.