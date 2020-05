Les condicions de Ribó al projecte d’una residència d’estudiants en l’horta de Benimaclet: menys altures i més terreny agrícola

Una nova residència d’estudiants d’unes 600 places a València que implicarà la construcció d’uns quants edificis en plena horta de Vera, entre el cementeri de Benimaclet i l’actual autovia V-21, en l’espai que ocupa una antiga fàbrica de llet, ara en estat de ruïna.

Aquest és el projecte que els responsables de la promotora Momentum Real Estate i EAP Arquitectura van presentar fa poc tant a l’alcalde de València, Joan Ribó, com a la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

Segons han informat fonts municipals, l’actuació consisteix en la construcció d’una residència d’estudiants de 19.000 metres quadrats en la parcel·la esmentada, que actualment està qualificada com a sòl industrial.

Els promotors van traslladar a l’alcalde la intenció també d’adquirir i recuperar l’alqueria de Serra, de propietat privada, que se cediria en ús a l’Ajuntament conjuntament amb uns horts comunitaris.

Figuració virtual de la residència projectada

La proposta dels promotors requereix una modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a assignar usos nous al sòl, actualment industrial, i que passaria a qualificar-se de residencial comunitari, dotacional educatiu i dotacional sociocultural.

Actualment, aquesta modificació està en fase d’inici del procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica, en termini de consulta a les administracions públiques afectades i públic interessat per part de la Conselleria d’Emergència Climàtica.

Segons les mateixes fonts, Ribó va informar els promotors de l’Estratègia Integral Participativa de Benimaclet, aprovada en ple a l’abril de 2018, en què una de les línies d’actuació planteja recuperar com a mínim dos terços d’horta d’aquesta parcel·la.

A pesar que el projecte que han presentat els promotors proposa una reserva de zones verdes (fins i tot en les cobertes) i d’horta, així com de la cessió del sòl de l’anomenada via xurra per a convertir-la en un passeig mirador, l’alcalde va agrair el seu interés per a reconvertir aquest espai degradat, sempre que s’ajusten als paràmetres d’un enclavament d’horta, millorant també els accessos i les parcel·les confrontants, inclosa la mateixa alqueria.

Per això els va demanar conéixer amb més detall l’operació i una revisió dels 19.000 metres quadrats de superfície i de les altures projectades, en concret, planta baixa més quatre altures.

Estat actual del conjunt industrial de l'antiga fàbrica

En aquest sentit, l’alcalde va posar també com a condició per a la modificació del PGOU al voltant de l’alqueria de Serra (antiga fàbrica de llet El Prado) que s’augmente l’espai reservat per a horta.

A més, Ribó va demanar que el projecte tinguera el màxim consens possible de les entitats veïnals.

L’associació de veïns de Benimaclet va mostrar fa poc el seu rebuig al projecte pel fet de considerar que “ignora el procés participatiu ‘Benimaclet és Futur’; un document fruit d’un procés promogut per l’Ajuntament mateix i aprovat sense cap vot en contra en el ple municipal celebrat el 26 d’abril de 2018, en què es proposa que la parcel·la en qüestió passe a catalogar-se com a sòl no urbanitzable protegit”.