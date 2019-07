El Consell Rector bloqueja la programació d'À Punt per a la pròxima temporada

L'intervencionisme del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) bloqueja la posada en marxa de la programació d'À Punt Mèdia, la cadena pública de ràdio i televisió, que ha preparat la direcció de l'ens per a la pròxima temporada. Després de reclamar fa una setmana que la proposta de nova programació fóra presentada per escrit, els seus membres han deixat una altra vegada pendent aquest divendres l'aprovació a una nova reunió, mentre el sector espera que comence la producció pròpia i externa dels espais que la conformaran.

Fonts de l'òrgan d'administració de l'empresa pública justifiquen la decisió en la intenció de recollir, també per escrit, els suggeriments o esmenes a la proposta de la directora general d'À Punt, Empar Marco, que realitzen els integrants de l'organisme d'administració, un fet poc habitual en una empresa pública de radiotelevisió.

La programació, desenvolupada per Marco amb abundant documentació per al Consell Rector, preveu, entre altres coses, un reforç de l'oferta informativa, en transformar Les Notícies del Matí en una fórmula mixta emesa al mateix temps per ràdio i televisió, que presentarà Clara Castelló i tindrà a Elpídia Bellver en la producció, així com un magazín informatiu de 20.00 a 22.00 hores a càrrec de Marta Ventura (abans en Les Notícies del Matí) i un altre presentador. La productora serà Carmesina Franch. Amb cinc programes nous en la seua graella, la programació també preveu un espai juvenil de nou format els diumenges a la nit i una nova temporada de l'espai d'humor Assumptes interns, que condueix Pere Aznar i que serà reformulat per a aquesta etapa.

El Consell Rector, que segueix sense aprovar els comptes per la discrepància amb la Intervenció de la Generalitat Valenciana sobre la comptabilització de 9,2 milions d'euros facturats per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (que gestiona la radiotelevisió) pels serveis que li presta i els equips tècnics comprats (i que situa a la primera en superàvit i a la segona en dèficit), tampoc ha aprovat l'avaluació de la directora general i el seu equip, amb l'argument que vol esperar als resultats de l'enquesta sobre el clima laboral.

L'avaluació d'Empar Marco, realitzada per la consultora Carbó i Domínguez, ha oferit un resultat molt positiu per a la directora general, les qualitats de la qual són avaluades en l'informe amb la valoració de "fortalesa" en lideratge, direcció, presa de decisions, orientació a objectius, planificació, capacitat organitzativa, dinamisme mental, proactivitat, rigorositat, adaptació-flexibilitat, treball en equip, comunicació, escolta i empatia. Només en assertivitat, l'avaluació assenyala que és una "àrea de millora". Els resultats són també favorables als membres del seu equip: la directora d'informatius, Remei Blasco; el director de continguts i programació, César Martí, i el director d'enginyeria i explotació, José Manuel García Duarte.

L'enfrontament del Consell Rector de la CVMC amb la direcció general d'À Punt Mèdia recorda l'episodi que es va registrar en Canal 9 abans de l'inici d'emissions en 1989, quan el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Amadeu Fabregat, i el consell d'administració de l'empresa que presidia Enrique Linde van protagonitzar serioses discrepàncies sobre les seues respectives competències. Llavors es va resoldre amb la intervenció del president de la Generalitat Valenciana, aleshores el socialista Joan Lerma, per a garantir la capacitat de gestió del director general.

El Consell Rector de l'actual Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, presidit per Enrique Soriano, està integrat per Vicente Cutanda, Rafael Xambó, José Martínez Sáez, María Lozano i Marc Pallarés, com a vocals triats per les Corts Valencianes, i per Raquel Piqueras i Mar Iglesias en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Després de l'estiu, per sorteig, hauran d'abandonar els seus llocs Cutanda, Xambó, Iglesias i Pallarés.