El Consell Rector d'À Punt acorda realitzar una ampliació de capital per a evitar desequilibris a final d'any

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) prepara ja la seua primera ampliació de capital. L'òrgan que controla els mitjans de comunicació públics autonòmics ha decidit iniciar el procediment per a "compensar" els deutes interns entre la CVMC i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l'empresa pròpiament dita amb la qual opera À Punt.

L'objectiu, segons el comunicat de l'òrgan, és remeiar una de les excepcions que va posar de manifest l'auditoria realitzada a l'empresa pública respecte als comptes de 2018. L'auditoria independent contractada registrava pèrdues en la societat per valor de 750.000 euros. En el comunicat, l'empresa pública assegura que es troba en una situació d'equilibri patrimonial i que l'ampliació de capital es realitza com a prevenció per a "evitar un possible desequilibri comptable en finalitzar l'exercici".



L'òrgan rector també ha aprovat la modificació pressupostària necessària per a incrementar les transferències corrents de la CVMC a la societat per a reequilibrar els pressupostos de les dues entitats. "Aquesta modificació no suposa en cap cas un increment de les transferències que es reben de la Generalitat ni un increment en el pressupost del grup", aclareix el consell.



La Corporació va donar llum verda als seus comptes de l'exercici anterior amb un més de retard respecte a l'indicat per a societats mercantils. La tardança es devia precisament a les discrepàncies entre empresa pública i Generalitat per una partida de nou milions d'euros que la Corporació i la Societat s'havien traspassat entre elles.

La delicada situació dels comptes de la radiotelevisió pública parteix de 40 milions d'euros pressupostats i compromesos que no van arribar a ingressar-se en 2017. De cara al futur, la Corporació va incloure el mes passat la creació d'un fons de reserva on poder mantindre el pressupost no executat d'un any amb previsió de pagar deutes del següent, amb un màxim del 10% de la despesa anual.

En el mateix ordre del dia s'ha aprovat posar fi al procediment avaluador de la directora general i posar en marxa una sèrie d'accions per a "millorar la gestió", que no ha detallat.