El Consell Rector d'À Punt ignora conclusions d'un informe extern per a aprovar la directora amb poca nota

"En l'apartat de competències s'han valorat els aspectes següents: lideratge i direcció, habilitats operatives, habilitats de gestió i habilitats interpersonals. Les conclusions destaquen com a punts forts la presa de decisions, el dinamisme mental i la proactivitat i iniciativa, encara que també hi ha aspectes a millorar, com la planificació, la capacitat organitzativa, el treball en equip i l'assertivitat".

Així explica el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en el seu comunicat públic el resultat de l'avaluació de competències de la directora general d'À Punt Mèdia, la periodista Empar Marco. Ignora amb això conclusions d'una auditoria externa, ja que en l'informe de l'empresa que ha realitzat aqueixa avaluació, al què ha tingut accés eldiario.es, són específicament citats com a "fortaleses" precisament el lideratge, la direcció, la presa de decisions, l'orientació a objectius, la planificació, la capacitat organitzativa, el dinamisme mental, la proactivitat, la rigorositat, l'adaptació-flexibilitat, el treball en equip, la comunicació, l'escolta i l'empatia. Únicament l'assertivitat és assenyalada com una "àrea de millora".

Aqueixos suposats "aspectes a millorar" són els principals arguments que el Consell Rector cita per a justificar que l'aprovació de la gestió d'Empar Marco es quantifique en un "percentatge de rendiment del 59%". Una xifra que segons l'escala usada per l'organisme implica que "els resultats estan per davall de les expectatives", encara que es consideren un aprovat. L'escala utilitzada estableix trams del 51% al 80%, en el qual se situa l'avaluació; del 81% al 90%, que estaria "dins de les expectatives", i del 91% al 100%, que implicaria superar les expectatives.

El Consell Rector, que manté un sostingut enfrontament amb la directora general, assegura haver manejat tres documents: l'informe de la consultoria de recursos humans, l'informe de la pròpia directora general i un informe de clima laboral.



A part dels aspectes en els quals ignora les conclusions del seu propi informe extern, el Consell Rector assenyala: "Per a l'anàlisi del compliment dels objectius s'han pres en consideració els que s'han establit en els pressupostos de la Generalitat i el contracte programa. Entre els punts forts es troben l'ús i la difusió del valencià, la promoció de la indústria audiovisual, l'habilitació i l'adaptació de l'edifici del Centre de Programes, l'inici de les emissions de la televisió i la promoció del pluralisme, la diversitat o la cohesió social. Els aspectes en els quals cal avançar són la col·laboració amb la xarxa de TDT locals i comarcals, ja que només s'ha desenvolupat en casos molt puntuals. També s'ha de millorar en la promoció de la transició a l'economia digital i la creació de continguts transmèdia adaptats a les noves pautes de consum".

I conclou: "L'últim aspecte és el relatiu al compliment de les funcions de la Direcció General, que estableix l'article 23 de la Llei de creació de la Corporació. En aquest apartat s'han executat dins de les expectatives les decisions de contractació acordades pel Consell Rector, sense perjudici de la seua capacitació de contractació de les despeses ordinàries i d'allò que s'estableix en la normativa del règim econòmic financer del sector públic empresarial valencià. I, finalment, cal millorar en la direcció de personal i dels serveis, sota les directrius bàsiques establides pel Consell Rector".

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, presidit per Enrique Soriano, està integrat per Vicente Cutanda, Rafael Xambó, José Martínez Sáez, María Lozano i Marc Pallarés, com a vocals triats per les Corts Valencianes, i per Raquel Piqueras i Mar Iglesias en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Després de l'estiu, per sorteig, hauran d'abandonar els seus llocs Cutanda, Xambó, Iglesias i Pallarés.