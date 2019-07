Un conseller de l'òrgan rector d'À Punt designat per Compromís demana la dimissió de la seua directora perquè són "informativament irrellevants"

Rafael Xambó, membre del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), ha demanat la dimissió d'Empar Marco, directora general d'À Punt, en considerar que s'ha "incomplit" el compromís principal de fer dels mitjans de l'ens públic -televisió, ràdio i internet- "un referent ineludible en l'àmbit comunicatiu valencià. Els nostres mitjans són informativament irrellevants". Així, afirma que no solament no s'ha aconseguit el lideratge informatiu recollit en el contracte programa subscrit amb la Generalitat, sinó que "ni tan sols som un actor comunicatiu amb un mínim de rellevància". "Ningú ens busca per a informar-se quan hi ha una novetat important; no hem alçat cap notícia rellevant; no som referència informativa", assevera Xambó.

També es refereix als "continus conflictes" que el consell rector ha tingut amb Marco per "la seua actitud" respecte al compliment dels acords adoptats "als quals està obligada per llei". "Unes vegades amb una negativa taxativa que hauria d'haver significat alguna mesura extraordinària per part del consell rector, com és el cas de quan se li va requerir la compareixença dels responsables d'informatius per a conéixer amb detall el funcionament de la redacció", relata el conseller, qui afig que, en altres ocasions, "retardant en el temps més enllà del raonable el compliment dels acords del consell rector" o "ignorant les peticions d'informació o aclariments de membres del consell rector, en alguns casos sense que mai s'haja contestat, en uns altres tardant mesos a respondre".

Pel que respecta als expedients de contractació de continguts i programes explica Xambó que s'ha insistit "tant com s'ha pogut" a introduir elements d'avaluació objectius "quan es tractava de continguts i programes a renovar dels que se li reclamava un estudi de resultats". I afig, "han sigut nombroses les discussions amb ella perquè acceptara la necessitat d'incloure l'anàlisi de compliment d'objectius i l'impacte del programa que se sotmet a aprovació".

Així mateix, critica Xambó que Marco s'ha arrogat la representació de la CVMC en assumptes "que no són de la seua competència". Considera "especialment significatives" les declaracions de la directora general sobre el pressupost de la Corporació, "comprometent la línia de discurs del propi consell rector fins i tot en seu parlamentària". Recorda el conseller en aquest punt que les competències sobre el pressupost són "exclusives" del consell rector. A més, segons el parer del conseller, l'"entusiasme" dels treballadors per formar part del projecte "es veu contradit i desanimat pels problemes de gestió de forma quotidiana".

Finalment, pel que respecta a l'avaluació de la directora general per part del consell rector, explica Xambó que s'ha situat "clarament per davall de les expectatives". Dels 47 ítems considerats, "obté una qualificació negativa o molt negativa en 28".

Per tot això, considera el conseller que Marco ha de presentar la seua dimissió per a "donar pas a noves possibilitats per a reconduir la situació". "Cal tindre en compte que estem gestionant diners públics i que, des del principi, en acabar aquest exercici haurem gastat més de 150 milions d'euros".

Aprovats els comptes de 2018

El consell rector ha aprovat aquest dimecres els comptes de la CVMC i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) de 2018. La Generalitat va aprovar un pressupost de 55 milions d'euros per al passat exercici i ara els informes d'auditoria de la Intervenció General indiquen que els comptes de la CVMC i de la SAMC "expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l'entitat".

Així mateix, el consell rector ha aprovat la constitució d'un fons de reserva equivalent al 10% del pressupost total de la CVMC i la SAMC (un import màxim de 5,5 milions d'euros), tal com està previst en la Llei 6/2016, del 15 de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de titularitat de la Generalitat.