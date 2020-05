Els motius d'una garrotada: el Govern valencià creu que la població i la mobilitat metropolitanes van condemnar 14 àrees de salut a seguir en fase 0

"Complim els criteris objectius", ha insistit aquest dissabte la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en la seua habitual compareixença davant els periodistes. "Ens concentrarem a arribar com més prompte millor a la fase 1", ha afegit, després de la garrotada que va suposar el divendres que 14 dels 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana no passaren a la fase 1 en la desescalada de l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus.

"Tenim capacitat assistencial i de reacció", ha reiterat Barceló, per a justificar que el Govern autonòmic demanara el pas de tot el territori valencià en bloc a la fase 1. I ha suggerit, després de confessar que encara desconeix els motius de la decisió del ministeri, que la densitat de població i les condicions de mobilitat de les àrees metropolitanes d'Alacant, Castelló, València i Elx poden ser alguns d'aqueixos motius. "La Comunitat Valenciana és una de les sis amb menor incidència" de la COVID-19, ha afegit per a apuntalar la seua proposta de passar a la fase 1.



Barceló, que s'ha negat a fer públic el document de proposta formulat al Ministeri de Sanitat si no es fan públics els de les altres comunitats autònomes per a poder comparar, ha explicat que va intentar negociar amb el ministre Salvador Illa la possibilitat que poguera passar tota la Comunitat Valenciana a la fase 1 de desescalada limitant algunes de les possibilitats que aqueixa fase permet. I ha citat les reunions de fins a 10 persones i la possibilitat de celebrar seminaris o congressos en certes condicions. El seu intent no va fer canviar d'opinió al ministre de Sanitat, amb el qual parlarà el dilluns per a tractar d'accelerar que el conjunt del territori valencià passe a una fase que permeta més activitat econòmica i ciutadana. La consellera ha arribat a dir que persegueix que això ocórrega fins i tot amb anterioritat al dilluns dia 18: "Tenim confiança que puga ser abans".

Set morts, tots a la províncies de València

En la compareixença, Barceló ha actualitzat les dades de la pandèmia. En les últimes 24 hores, la COVID-19 s'ha cobrat la vida de set persones, cinc d'elles en residències de majors, i totes a la província de València. La consellera ha destacat que no es donaven zero defuncions a Castelló des del 23 d'abril i a Alacant des del 16 de març.

En conjunt, hi ha hagut 42 nous casos detectats amb proves PCR, la qual cosa dóna una xifra actual de persones contagiades de 3.552 a la Comunitat Valenciana. Enfront d'aqueixa dada, hi ha hagut 615 noves altes, la qual cosa eleva a 8.769 les persones que han superat la malaltia.



Als hospitals hi ha ingressats 488 pacients, 49 menys que el dia anterior, i en les UCI són 92 els malalts ingressats, quatre menys.