Les conselleries de Compromís assumeixen més de la meitat dels 438 milions en retallades que farà el Govern valencià en 2019

Les retallades previstes pel Govern valencià per a 2019 per la falta de pressupost en el Govern d'Espanya ja tenen xifres i departaments assignats. Ara serà cada conselleria la que decidisca on aplicarà la tisora, que farà una retallada de 438 milions, encara que podria ser més gran. El soci del Consell que més diners haurà de llevar dels seus departaments serà Compromís, que haurà de reduir els comptes de les seues partides en 226,8 milions d'euros, mentre que les àrees del PSPV hauran d'assumir una reducció de 163,3 milions i Podem-EUPV de 48,4 milions.

La "mossegada" als diners que gestiona la coalició que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra suposa més de la meitat del total malgrat que en la negociació del nou Pacte del Botànic va aconseguir quatre de les dotze carteres, el 33%. En canvi, el PSPV, amb sis departaments (la meitat del Consell), assumirà el 37% de la tisorada. Podemos i Esquerra Unida hauran d'escometre retallades en volum diferent, 44,6 milions la vicepresidència d'Habitatge de Rubén Martínez Dalmau i 3,8 el departament de Transparència de Rosa Pérez.

Malgrat les reticències inicials de la Conselleria d'Hisenda a assumir que caldria escometre retallades en els comptes de 2019, el conseller Vicent Soler ja ha comunicat a cada departament quant haurà de reduir en despeses. De fet, uns quants dels consellers ja han demanat reunions per a esmorteir el colp. I és que en un primer moment -principis d'agost- la proposta d'Hisenda era retallar només en els projectes que no s'havien executat o hi havia dubtes de dur a terme.

Però les propostes presentades per les diferents conselleries no es van acostar ni de lluny al volum de diners que és necessari deixar de gastar, per la qual cosa Hisenda ha demanat més esforç a aplicar la tisora.

Fonts del departament que dirigeix Vicent Soler expliquen que "només s'actuarà sobre les partides no compromeses" i defensa que el repartiment de retallades per conselleries es basa "en la disponibilitat". A més, apunten, la tisora també passarà pel sector públic empresarial de cada departament.

Per conselleries, Educació, Cultura i Esport és la que més s'ha d'estrényer el cinturó amb 95,7 milions d'euros en retallades. La segona més afectada és Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica amb 58 milions i la tercera Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb 44,7. Les tres de Compromís. La quarta que més haurà d'aplicar la tisora és la de Podemos, amb 44,6 milions, només 12.000 euros menys que la que dirigeix Rafa Climent.



Fonts del departament que dirigeix Rubén Martínez Dalmau asseguren conéixer que hauran de modificar les seues partides a la baixa però que no se'ls ha presentat una proposta. Els 44,6 milions són quasi l'equivalent al pressupost d'Habitatge en exercicis anteriors.



En el cinqué lloc en volum de retallades es troba la Conselleria d'Hisenda amb 40,07 milions, seguida de Sanitat amb 31, Presidència amb 30 milions, Justícia amb 28 i la vicepresidència de Mónica Oltra també amb 28 milions. Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat haurà de reduir el seu pressupost 27,9 milions, Els dos departaments que menys patiran la tisora, encara que són els que menys pressupost tenen, són Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital amb 3,7 milions i Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica amb 3,4 milions.



En aquests moments, sotssecretaris i directors generals tenen damunt de la taula les xifres globals fixades per Hisenda i hauran de posar nom i cognoms a les partides que reduiran o directament eliminaran. El capítol 1 -despeses de personal- no es tocarà i, segons ha dit el propi conseller Vicent Soler, "no hi haurà retallades en l'accés dels valencians i les valencianes als serveis públics fonamentals".



Això sí, hi ha departaments molt molestos amb el repartiment que s'ha fet de les retallades i ja ha demanat reunions amb Soler per a esmorteir el colp i reduir els sacrificis.



Des del departament que dirigeix Rosa Pérez Garijo han urgit el PSOE i aUnides Podem a configurar un Govern, en cas contrari el minvament d'ingressos provinents de l'Estat podria suposar uns 700 milions d'euros.



En un primer moment, des d'Hisenda es van negar a admetre unes retallades en els comptes que va avançar el diari Las Provincias. Però segons ha avançat el mes d'agost i s'han anat fent requeriments als diferents departaments l'aplicació de la tisora s'ha assumit obertament.



De moment, la xifra són quasi 438 milions, encara que els "homes de negre" d'Hisenda inrementen els seus requeriments a mesura que s'acosta setembre. El pròxim dia 6 de setembre el ple del Consell es tornarà a reunir després de les vacances. En la reunió del 2 d'agost es va anunciar la necessitat d'aplicar retallades. Hi haurà novetats?