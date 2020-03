El ritme de contagis per coronavirus descendeix considerablement després del repunt del dilluns: 26 nous positius i 541 casos

Després del repunt del passat dilluns, quan es van registrar nou morts i més d'un centenar de positius, aquest dimarts les xifres de contagiats per coronavirus en la Comunitat Valenciana han tornat als registres de dies previs, amb 26 nous casos que deixen el total de positius en 541, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

🔘La situación ayer en la Comunitat Valenciana era:

- 490 casos activos

- 12 altas

- 13 fallecidos

Total: 515 positivos



➡️Con los datos ofrecidos hoy por la consellera @anabarcelochico, la situación queda así:

- 516 casos activos

- 12 altas

- 13 fallecidos

Total: 541 positivos — GVA Sanitat (@GVAsanitat) March 17, 2020

D'aquests 26 positius de les últimes hores, set s'han detectat a la província de Castelló, dèsset a la de València i dues corresponen a no residents al territori valencià, és a dir, importats d'altres autonomies.

🔘 @GVAsanitat confirma 26 nuevos casos de #coronavirus que elevan a 541 los casos positivos



➡️ 7 se han detectado en la provincia de Castellón

➡️ 17 en la de Valencia

➡️ Hay 2 casos de no residentes pic.twitter.com/93WuOOQh5W — GVA Sanitat (@GVAsanitat) March 17, 2020

Aquestes xifres fan que els positius registrats en la Comunitat Valenciana siguen en aquest moment 541. Per províncies, 39 són de Castelló, 186 d'Alacant i 304 de València. A més, hi ha 12 casos de persones no residents en la Comunitat.



El número de morts no ha variat des del dilluns: 13 (un a Castelló, set a València i cinc a Alacant). Tampoc ha variat la llista d'altes, que es manté en 12.

Igualment, la consellera ha apuntat que 135 persones es troben ingressades i 27 d'elles en l'UCI. Les proves negatives arriben a 4.078, les cridades ateses en el 900 300 555 superen les 19.300 i l'autotest penjat en la web supera el milió i mig de visites.