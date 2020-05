Un informe de la Generalitat indica una caiguda d'un 61% de la contaminació de l'aire durant la pandèmia

La concentració de diòxid de nitrogen (NO2) en la Comunitat Valenciana ha caigut el 61% de mitjana entre el 15 de març i el 12 d'abril en les estacions de mesurament de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Així es desprén de la recopilació de dades realitzada per la conselleria a partir de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica per a estudiar la repercussió en la qualitat de l'aire de l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-19.

Les primeres dades obtingudes, que tenen caràcter preliminar i que han sigut comparades amb el mateix període de l'any anterior, assenyalen que les províncies d'Alacant i València registren els majors descensos de NO2, directament relacionat amb el trànsit rodat, amb reduccions del 69% i del 65%, respectivament.

L'informe explica que les baixades més acusades de diòxid de nitrogen s'observen en les estacions de trànsit de les aglomeracions urbanes (67%), seguides de prop de les estacions industrials (61%) i a una major distància dels mesuradors rurals (43%).