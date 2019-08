Els contenidors “marrons” per a orgànics arriben a Castelló

La ciutat de Castelló implantarà per primera vegada un nou contenidor “marró” per a depositar residus orgànics i ampliarà en quasi 1.300 contenidors la xarxa per a la recollida selectiva de la brossa de la ciutat. Segons ha anunciat el regidor de Neteja i Reciclatge, Ignasi Garcia, la implementació té com a objectiu “facilitar al màxim el reciclatge dels residus que generem en el dia a dia i evitar la saturació dels abocadors i la contaminació del territori”.



La nova proposta de modificació del contracte del servei de contenidors que prepara l'administració municipal es tradueix en una ampliació de poc més d'un milió d'euros respecte a l'actual acord. D'aquesta manera, la capital de la Plana implantaria un nou sistema selectiu de recollida de fems orgànics, dotat amb 1.098 nous contenidors de càrrega lateral.



A aquesta dada, cal sumar la incorporació de 200 nous contenidors d'envasos lleugers que Ecoembes cedirà al consistori. D'aquesta manera, Castelló tindrà 720 depòsits grocs, distribuïts en els sis districtes de la ciutat, mentre que la quantitat disponible dels anomenats contenidors de resta se situarà en 3.400 unitats.



Segons ha manifestat el regidor, la distribució dels depòsits en el conjunt de la ciutat s'ha dissenyat a fi de “facilitar al màxim el reciclatge dels residus que generem en el dia a dia i evitar la saturació dels abocadors i la contaminació del territori”, ha destacat Ignasi Garcia, que s'ha reunit amb personal de Serveis Públics per a estudiar la localització dels nous punts de recollida d'orgànica.



Pel que fa a la tramitació d'aquesta modificació del contracte, els serveis tècnics del consistori remetran la documentació al Consell Jurídic Consultiu durant el mes vinent per a assegurar la conformitat d'aquest òrgan. Posteriorment, el contracte haurà de ser aprovat per la Junta de Govern Local.