Una cooperativa d'ensenyament de Paterna ofereix la seua escola per als menors del centre d'acolliment

Una mà s'ofereix per a ajudar als joves que haurien d'allotjar-se en el centre de menors projectat per al barri de la Canyada de Paterna. Es tracta d'un col·legi concertat, la cooperativa d'ensenyament Escola 2, que compta amb una història de 50 anys d'implantació en la localitat. La mà s'ofereix als menors i també a la conselleria, amb qui expliquen que es podria tancar l'escolarització, i de pas calmar-el marejol originada en la localitat que implica a polítics i veïns.

Aquesta oferta l'avança el periòdic Levante-EMV, a qui el gerent de la cooperativa, Luiso Cervellera, ha explicat que Escola 2 comptaria amb unes instal·lacions adequades per a la recepció dels menors. El col·legi concertat ofereix educació per als cicles d'Infantil, Primària i Secundària, però també una altra atenció especialitzada com a aula per a diversitat funcional amb autisme i una altra per a alumnes amb transtorns greus de comunicació.

Amb aquest ventall de possibilitats Cervellera ressalta que la seua filosofia és "servir a qui ho necessite", el col·legi es vol mostrar així amb "principis inclusius i cooperatius", a més afigen que el projecte educatiu "es desenvolupa en l'àmbit de l'economia social assegurant la sostenibilitat i el desenvolupament actiu dels seus entorns".

El gerent del centre també comenta en la notícia l'agitació social viscuda a Paterna. Així afirma que entén en certa mesura el rebuig veïnal, però que açò es deu al "desconeixement" sobre aquests centres; però també critica la postura del PSPV, que pel seu vot al costat del de PP i Ciutadans ha impedit -almenys temporalment- que es continue la tramitació del centre a la Canyada. D'altra banda també adverteix que hi ha un "maneig polític", en el qual cal destacar que també ha pres parteix l'ultradreta.

Per a acostar més la realitat dels centres de menors Luiso Cervellera també explica que actualment "hi ha centres treballant a ple rendiment, tant a Paterna com en altres municipis, i ho fan de forma tan discreta que hi ha gent que no saben ni que existeixen en el seu entorn". D'aquesta manera sentència que si la concessionària "compleix amb la normativa, es pot conviure perfectament".