Disminueix la pressió sobre els hospitals valencians pel coronavirus i baixen a 41 les noves defuncions, que s'acarnissen amb les residències

La pressió sobre els hospitals valencians a causa de l'epidèmia de coronavirus manté la tendència a disminuir dels últims dies, segons les dades facilitades aquest diumenge per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que de tota manera ha apel·lat a "la prudència" davant el que ha qualificat com "una sèrie de baixades molt, molt moderada".



Concretament, des del dissabte Sanitat ha comptabilitzat 76 malalts amb coronavirus menys als hospitals valencians, que ara tenen 1.901 ingressats per la pandèmia (el dissabte havien sigut 87 menys). Al mateix temps, s'ha reduït en cinc el número d'ingressats en les UCI, que són ara 381, amb una ocupació del 63,65% i un total de 341 llits disponibles en vigilància intensiva.



També revelen les dades un fre en la corba de noves defuncions, que aquest diumenge són 41, una xifra inferior als 61 registrats el dissabte. En total, han mort 613 persones amb coronavirus des que va començar la crisi.



Les altes han sigut 117, amb els quals ja són 812 els contagiats que han superat la malaltia. Els nous positius, que són aquest diumenge 283, eleven a 7.184 els contagiats detectats fins ara a la Comunitat Valenciana, dels quals 1.179 corresponen al personal sanitari. Un total de 20.846 tests realitzats han donat resultats negatius.

El focus de les residències

Les residències de majors continuen sent l'àmbit més colpejat per la pandèmia. S'hi han registrat ja 156 defuncions, amb una tercera part de les noves morts. A més, han passat de 91 a 95 els centres amb algun contagiat i de 9 a 11 el nombre de residències que la Conselleria de Sanitat té totalment mediacalitzades, sota "vigilància en grau 2", com ha informat la consellera.



En els centres de majors hi ha en aquests moments 745 persones residents contagiades i 202 treballadors. Les 11 residències sota vigilància màxima de Sanitat estan repartides de la següent manera: tres a Castelló, quatre a València i quatre a Alacant.