La crisi del coronavirus col·lapsa les gestories: “És un caos, s’han ajuntat els ERTO, les prestacions, les ajudes i l’IVA”

"Estem treballant des del 14 de març sense parar tots els dies; és un caos, perquè s’han ajuntat els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), el pagament de l’IVA, les peticions de prestacions, d’ajudes i de crèdits; la càrrega de treball s’ha multiplicat per quatre i els tràmits són massa farragosos, haurien d’haver simplificat i agilitzat els processos",

Així descriuen la situació des de la gestoria Leal y Asociados, un exemple del col·lapse que està produint-se en la gran majoria dels despatxos d’assessorament i gestoria valencians com a conseqüència del tsunami econòmic que ha generat la crisi del coronavirus.

Segons lamenten, la Conselleria d’Economia tarda en aquests moments 11 dies a assignar el número d’expedient als ERTO presentats, amb la qual cosa, en un termini sense determinar, es podrà conéixer si l’acomiadament temporal s’ha acceptat.

Això suposa un problema afegit des del decret del Govern que suspén tota activitat que no siga essencial, ja que han donat un termini de cinc dies a les empreses, i per extensió a les gestories, perquè sol·liciten a l’executiu central la prestació per desocupació dels treballadors afectats.

El problema és que en molts casos "no se sap si els ERTO estan aprovats; si no compleixes el termini de cinc dies, et sancionen i, si es denega l’expedient temporal d’ocupació, després l’empresa ha de tornar els diners que han percebut els treballadors a la Seguretat Social, per la qual cosa moltes empreses prefereixen esperar tot i arriscar-se a ser sancionades".

Un altre inconvenient afegit amb què s’han trobat és el tancament del primer trimestre de l’any i, amb això, de la declaració de l’IVA i d’altres impostos dels autònoms i les petites empreses: "La majoria no han pogut tancar el trimestre, perquè s’han vist obligades a abaixar la persiana al març; haurien d’haver deixat el trimestre sense efecte i haver fet al juny una declaració del primer semestre de l’any tancat".

Aquest problema també es repeteix a l’hora de sol·licitar les ajudes de les diferents administracions, ja que "en alguns casos cal aportar la facturació d’aquest primer trimestre o dels últims sis mesos per a justificar un descens de la facturació d’almenys un 75%, però, com que no s’ha tancat el mes de març, és molt difícil de demostrar".

Aquesta situació ha generat "ansietat i nerviosisme entre els clients, que al final són petites empreses i autònoms, ja que telefonen tots els dies a tota hora amb dubtes que, en molts casos, no es poden resoldre, perquè l’Administració no explica els mecanismes per a fer aquests tràmits".

A més, la tramitació dels préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) és un altre dels grans problemes, per tal com les entitats financeres estan posant moltes traves a l’hora de tramitar-les.

En termes semblants s’expressa Federico Varona, director de Varona Asesores, que també assegura que la situació és “caòtica” per la “voràgine legislativa que es viu les últimes dues setmanes, amb decrets continus que es publiquen minuts abans d’entrar en vigor i que corregeixen o modifiquen l’anterior”, cosa a què se sumen "les diferents convocatòries d’ajudes de l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern", que també requereixen una documentació molt difícil d’aconseguir.

Varona posa també en el focus “la falta de valentia” que ha tingut el Govern espanyol amb els ERTO en comparació amb uns països veïns com Itàlia, que han considerat tots els acomiadaments temporals relacionats amb el coronavirus de força major.

"Aquests expedients temporals tenen per vocació mantindre l’ocupació. No obstant això, davant una situació tan excepcional com la que es viu a hores d’ara, només es consideren de força major els ERTO de les empreses que han tancat per decret, com per exemple restaurants o hotels, però les que s’han vist obligades a tancar perquè no facturen tenen una altra consideració i es veuen obligades a pagar Seguretat Social i salaris tot i que en realitat han deixat de tindre ingressos, una cosa insostenible", explica.

A parer seu, "tots els ERTO relacionats amb el coronavirus haurien de ser de força major i propiciar que es poguera ajornar els pagaments a la Seguretat Social".