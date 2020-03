Sanitat registra 266 nous positius i 21 morts més amb coronavirus, cinc en la residència d'Alcoi

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública del Govern valencià, Ana Barceló, ha actualitzat aquest dimarts les xifres d'afectats per la crisi del coronavirus.



Barceló ha informat que en les últimes 24 hores s'han registrat 226 nous positius, la qual cosa eleva la xifra total de contagis a 2.167 persones, 229 a la província de Castelló, 629 en la d'Alacant i 1.307 en la de València; un 19% del total d'infectats és personal sanitari.



La consellera ha explicat que en aquests moments hi ha 917 pacients ingressats, 94 a Castelló (20 en l'UCI), 290 a Alacant (47 en l'UCI) i 533 a València (94 en l'UCI). Quant a les altes, n'hi ha hagut un total de 37.



Sobre les defuncions, se n'han registrat 21 més en les últimes 24 hores, la qual cosa eleva el total de morts amb COVID-19 a 115.



Dels 21 nous morts, cinc s'han registrat en la residència de persones majors d'Alcoi, on ja són 26 els residents que han faltat. En la resta de residències en què hi ha hagut contagis, no han variat les xifres de morts (sis a Torrent, dos a la Vila Joiosa i un a Morella).



En total, s'han registrat 40 nous positius en les residències públiques i privades de la Comunitat Valenciana, la qual cosa eleva a 144 els contagis, dels quals 59 són treballadors. A més, uns altres 207 empleats estan en quarantena.



Pel que fa al perfil dels afectats, el 8% tenen entre 0 i 30 anys, el 45% entre 31 i i 60 anys, el 33% entre 61 i 80 anys i el 14% tenen més de 80 anys. A més, el 91,4% dels morts tenen més de 75 anys.



Barceló ha anunciat que experts de la conselleria treballen en un protocol perquè els familiars dels pacients en estat terminal puguen acomiadar-se d'alguna de manera, cosa que fins ara no és possible pel risc de contagi.



Sobre la falta de material sanitari de protecció per al personal de les residències d'ancians, la consellera ha explicat que entre aquest dimarts i aquest dimecres es distribuirà tot els necessari des dels hospitals dels quals han passat a dependre els centres de tercera edat.