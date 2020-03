El coronavirus s'acarnissa amb les residències: els centres amb brots es dupliquen fins als 45 en 24 hores

Les residències de gent gran s'estan convertint en un dels àmbits que més estan patint les conseqüències del coronavirus.

La consellera de Sanitat, Ana Berceló, ha informat aquest dimecres que en les últimes 24 hores el número centres amb algun cas positiu registrat ha passat de 24 a 45, sis d'elles a la província de Castelló, 11 en la d'Alacant i 28 en la de València.

Barceló ha explicat que la tipologia és molt variada i que en unes residències són diversos els residents afectats, mentre en unes altres és un només afectat, ja siga resident o treballador.

De ben segur, aquesta és una de les causes que explica que el nombre de nous positius s'haja disparat en la Comunitat Valenciana amb 449, quasi el doble dels 266 registrats aquest dimarts, i això tenint en compte que encara no han arribat els primers 6.000 tests ràpids anunciats pel president Ximo Puig.

En total, la Comunitat Valenciana compta ja amb 2.616 contagiats. D'ells, 485 són professionals sanitaris, un 17% més que fa 24 hores i un 18,5% del total d'afectats. Quant a les defuncions, s'han registrat 28 (set més que aquest dimarts), la qual cosa eleva la xifra total de morts amb COVID-19 a 143.

Del total d'infectats, 1.071 estan ingressats en centres hospitalaris, dels quals 198 romanen en l'UCI, i la resta estan passant la infecció a les seues cases. Quant a les altes, s'han registrat fins ara 44.

Quant a la borsa d'ocupació oberta per a jubilats de fins a 70 anys i estudiants de medicina, ja són 1.870 els que s'han inscrit.

Sobre la polèmica generada per les seues manifestacions sobre els contagis entre els sanitaris, Barceló s'ha limitat a insistir que "tots són una peça fonamental per a la Sanitat i per això cal preservar la seua seguretat" i en què "les mancances s'estan solucionant amb el repartiment de tot el material que ha arribat recentment".