El Consell demana a Sánchez que la desescalada en territori valencià es realitze per departaments de salut i no per províncies

"Encara que el document aprovat pel Govern contempla la desescalada per províncies, el que contempla també és que les comunitats autònomes tenim capacitat propositiva per a traslladar si la podem dur a terme per departaments de salut o per comarques aquestes fases; en aquest cas nosaltres ens inclinem per departaments salut".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha anunciat que ha traslladat al Ministeri de Sanitat la intenció que el procés de desconfinament per fases es duga a terme en funció de la situació dels territoris adscrits a cada departament de salut.

Barceló ha explicat que han basat la seua petició en informes epidemiològics i tècnics que avalen aquesta petició.

La consellera ha explicat que l'esmentat document atorga flexibilitat perquè siguen les autonomies les que establisquen els horaris per a poder eixir a córrer i a passejar a partir d'aquest dissabte i per a establir les mesures de seguretat necessàries per a evitar aglomeracions i situacions de risc en el transport públic.

Sobre aquest tema, Barceló ha anunciat que aquest dijous donaran tots els detalls, normes i horaris que s'hauran de complir per a poder eixir a córrer o a passejar a partir d'aquest dissabte.

La responsable de Sanitat ha explicat que traslladaran al Ministeri tots els indicadors generals (casos positius, nombre de proves realitzades o nivell d'ocupació de les UCI) per a garantir que es compleixen els criteris establits per anar avançant en les fases, si bé no ha detallat quines són aqueixes condicions que ha de complir cada departament de salut.



"Serem molt prudents en cadascuna de les fases per les quals anirem transitant perquè es tracta que cada vegada que conquistem una fase la consolidem epidemiològicament per a poder passar a la següent", ha explicat.



La consellera ha dit que s'anirà explicant els detalls i normes de cadascuna de les fases a mesura que es vagen passant.



Pel que fa a la fase zero, que arranca aquest dissabte, encara que serà aquest dijous quan es detallen les condicions i normes, ha recordat que inclourà l'eixida controlada de menors que ja va començar diumenge passat; l'eixida de majors i convivents; esport de manera individual a l'aire lliure sense contacte; obertura de xicotets locals amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients com recollida de menjar a domicili; preparació de locals públics amb mesures de protecció; entrenaments individuals d'esportistes federats i professionals i entrenaments bàsics de lligues professionals sense contacte; s'obriran arxius i s'incorporaran treballadors socials; també es podran usar horts urbans o familiars pròxims a domicilis.