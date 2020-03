Una 'cremà' clandestina: les flames acaben a València amb les falles del coronavirus

'Açò també passarà'. Com si d'una premonició es tractara, el lema de la falla municipal de València, obra de Manolo Martín, José Ramón Espuig i el reconegut artista urbà Escif, ja vaticinava que no hi ha res està escrit, que tot és possible.



Ningú hauria pensat fa pocs mesos que les Falles 2020 s'ajornarien per la irrupció d'un virus procedent de la Xina anomenat COVID-19 que s'escamparia per mig món, però així ha sigut.



La propagació de l'epidèmia va obligar al president del Govern valencià Ximo Puig, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, a ajornar les festes grans de València, la pròxima celebració de les quals s'ha previst si el coronavirus ho permet del 15 al 19 de juliol.



L'anunci es va realitzar amb quatre falles d'Especial i dues de Primera pràcticament plantades, així com la falla municipal, el cos central de la qual, una dona meditant que havia de girar 360 graus al compàs de la terra, es trobava a meitat de muntar.



El cos de la falla municipal durant cremà

Una vegada es va anunciar l'ajornament de les Falles, els artistes van decidir posar-li a la cara de la figura una gran màscara de protecció a manera de picada d'ullet davant la situació generada, una sàtira que no deixa de ser l'essència de les Falles. La imatge s'ha convertit en tota una icona que passarà a la història de la festa.



Davant la impossibilitat de desmuntar part dels remats, el regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, va anunciar que es veurien obligats a cremar les falles que no es pogueren desmuntar "a porta tancada", és a dir, sense publicitat i evitant l'accés a l'entorn, per a evitar concentracions de persones, tal com estableix el decret de Sanitat que suspén les Falles.



La primera a cremar en la matinada del dilluns víctima d'un acte vandàlic va ser la de Regne de València-Duc de Calàbria. La resta van ser objecte en la matinada d'aquest dimarts d'una 'cremà clandestina', sense públic per a donar compliment al decret de Sanitat i a l'estat d'alarma.

La falla de Cuba-Literat Azorín, en flames

D'aquesta forma, per fi van ser devirades per les flames les figures centrals que no es van poder desmuntar de les comissions de Cuba-Literat Azorín i de Na Jordana, així com la falla municipal, un monument que passarà a la història com el del coronavirus.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va anunciar unes hores abans que el cap de la falla, juntament amb les escenes que s'havien de plantar repartides per tota la plaça, s'anaven a salvar finalment de les flames fins a la celebració de les Falles al juliol, sempre que s'haja reconduït la situació sanitària actual.

D'aquesta manera, es va procedir a cremar la resta del cos central per sorpresa i sense cap mena de publicitat per a evitar la presència de públic en ple estat d'alarma.

La falla gran tenia un pressupost de 205.000 euros i al costat de la gegantesca estructura de dona meditant, comptava amb escenes i ninots que es trobarien descentralitzats per tota la plaça de l'Ajuntament. De celebrar-se les festes el mes de juliol, els artistes recompondrien la falla amb les peces que han quedat sense cremar.