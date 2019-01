El Museu Valencià de la Il·lustració dedica a la Mare de Déu dels Desemparats la seua exposició més cara: 150.000 euros

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), de la Diputació de València, ha programat fins al mes de març l’exposició “Mare dels Desemparats, secularització i pervivència de les formes populars del culte religiós”. La mostra ha costat hui dia, segons els pagaments fets i les despeses compromeses, 150.000 euros, segons han confirmat fonts del mateix museu.

Amb aquestes xifres, la mostra –que presideix una imatge de grans dimensions de la Mare de Déu– s’ha convertit en la més cara del mandat del director Rafa Company, que va guanyar el concurs proposat pel quadripartit que governa la institució provincial, format per PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida i València en Comú. De fet, el cost de l’exposició supera amb escreix la majoria de les impulsades pels directors del centre en l’etapa del PP d’Alfonso Rus.

Company defensa la inversió duta a terme en la mostra i considera que “no està fora del que és habitual”. “En la cultura cal avaluar la rendibilitat cultural i aquesta exposició és socialment útil”, explica el director del MuVIM, que apunta que aquesta mostra ja estava present en el projecte que li va permetre guanyar el concurs per a dirigir el museu.

La Mare de Déu dels Desemparats presideix l’exposició en el MuVIM

El director del MuVIM confirma a preguntes d’eldiario.es que la mostra és la més cara de les quatre grans, però argumenta que el motiu principal és que ocupa les tres sales grans. És la més gran de totes les que ha fet. “La destinació de recursos està directament vinculada als espais que cal cobrir i als materials utilitzats”, assegura.

Sobre les crítiques que plantegen el fenomen de la Mare de Déu dels Desemparats en un museu de la il·lustració i la modernitat, Company defén que l’equip que l’ha plantejat “és el mateix que el que va projectar la mostra de la modernitat republicana”. “Qui diu que és una exposició reaccionària es deixa fóra una part de la Il·lustració. Si no hi haguera Il·lustració cristiana a Espanya o a Itàlia no hi hauria hagut Il·lustració en aquests països”, argumenta.

Per a Company, el MuVIM és el museu més adequat per a plantejar aquest cicle expositiu perquè al costat de les instal·lacions hi ha l’Hospital dels Pobres, “on va nàixer el fenomen de la Mare de Déu dels Desemparats”, la patrona de València. “Tot el que fa el MuVIM és tindre la garantia d’oferir una visió prou plural”, manifesta.