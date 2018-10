El 9 d’Octubre se salda amb 25 actes per tinença d’armes, 6 per desordres, i diligències obertes per un delicte d’odi

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha fet un balanç de les actuacions policials dutes a terme en el 9 d’Octubre en què es van fer 148 identificacions i es van cursar 58 actes per infracció de la Llei orgànica de seguretat ciutadana 4/2015. Un dels identificats estava en crida i cerca, va ser detingut i va ingressar a la presó .

Quant a la tipologia de les actes en destaquen 25 per tinença de diferents tipus d’armes, 19 per drogues i 6 per desordres i desobediències; tot i això, Fulgencio assenyala que la xifra de les actuacions es manté oberta en funció del treball que es faça amb les investigacions i amb la revisió de les imatges gravades.

Amb tot, el delegat ja ha avançat que de moment ja hi ha diligències obertes per lesions, desordres i “almenys una diligència d’investigació per delicte d’odi en les xarxes”.

També s’ha obert una investigació per la presumpta utilització d’un gas irritant que va afectar dos policies i uns quants periodistes durant l’actuació de contenció de la Policia Nacional a un grup minoritari a Sant Agustí.

Durant la jornada es van desplegar 950 efectius de la Policia Nacional al matí i més de 900 durant la vesprada. El delegat del Govern ha manifestat que el dispositiu policial del Cos Nacional de Policia “va fer el que havia de fer per recuperar la festa de tots els valencians i valencianes”.

Agressor que repeteix

Entre els participants de les manifestacions que van lluir simbologia nazi i feixista hi havia un dels agressors del 9 d’Octubre passat. Així l’identifica Vicente Danvila, el jove que va ser conegut fa un any justament per fer front als agressors defensant participants de la manifestació, i també periodistes.

Danvila ho explica en el seu perfil de Twitter, on afirma que “Sembla que el nostre amic Faustino no en va tindre prou amb el 9 d’Octubre de l’any passat i ha vingut aquesta vesprada a saludar-me en la manifestació. Aquesta gent campa a plaer amb total impunitat, sense gens de por a represàlies”.