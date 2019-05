Una xarxa d’ajuntaments valencians es prepara per lluitar contra la violència de gènere

Una xarxa d’ajuntaments valencians s’ha articulat per formar el seu personal en matèria de violència de gènere. Huit municipis de la província de València s’han sumat al programa ‘Més segures, més iguals’, un projecte de formació per a aprendre a detectar i combatre la violència de gènere de manera efectiva des de l’Administració municipal. El curs formatiu està homologat per l’Institut Valencià d’Administració Pública i finançat amb els fons del Pacte d’Estat per a la Violència de Gènere, que segons els comptes de l’any 2018 preveuen un total de 20 milions d’euros per a accions desenvolupades pels municipis.

Els ajuntaments són l’Administració més pròxima al ciutadà i les veus expertes insisteixen en la necessitat de formar adequadament el personal. “Moltes vegades es topen amb bona voluntat, però amb falta de coneixements per a poder actuar”, expliquen les organitzadores del programa sobre la seua experiència. Ana Julián i Elisa Iniesta són les dues juristes fundadores d’Equality Momentum, una consultora d’igualtat valenciana que fa tasques tècniques i formatives encaminades a obtindre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i elles són les responsables dels cursos de formació.

Iniesta considera l’Administració municipal com a fonamental en la detecció precoç dels casos de violència masclista, ja que és la més pròxima. “És en el centre de salut o en el centre escolar que poden intervindre els agents implicats, en la policia local, en els serveis socials...”, explica la jurista.

La formació està destinada als professionals de diferents nivells relacionats amb l’Administració local, des de l’equip de treballadors socials fins a cossos i forces de seguretat, passant per metges, psicòlegs, personal de justícia i dels mateixos ajuntaments. “És important que entenguen com es produeix la violència. Entendre el problema des de l’arrel ajuda a combatre’l”, afig la professional. L’objectiu és implicar a tots els agents en la lluita contra la violència masclista i acabar creant una mesa interdisciplinària i un protocol municipal de violència de gènere. D’aquesta manera, es pot fer que totes les parts actuen coordinament i evitar les llacunes que perjudiquen les víctimes i els denunciants, com ha passat quan s’ha investigat alguns assassinats masclistes. “Cal posar l’èmfasi en la coordinació dels equips, que no hi haja errors en el sistema”, explica Elisa Iniesta.

L’elaboració del protocol de manera comuna aconsegueix un altre tipus de responsabilitat i d’implicació dels agents amb el projecte. “Cal posar-se en la seua pell”, pensa la corresponsable de la consultora. Pel que fa a les carències en l’àmbit municipal, Iniesta considera que cada cas és un món, encara que generalment s’observen llacunes en formació, recursos econòmics i mitjans disponibles perquè el personal puga fer la seua faena. No obstant això, la responsable creu que des de l’Administració autonòmica i les diputacions provincials s’ha despertat l’interés per mitigar aquestes carències a través dels plans d’igualtat i de les ajudes econòmiques.

Els participants reben formació des de la perspectiva sociològica i legal. Les unitats didàctiques inclouen des dels diferents tipus de violència física i psicològica fins a les estratègies de protecció de la víctima, passant per l’arquitectura jurídica i institucional. Totes les persones que treballen impartint aquests cursos provenen del món jurídic o criminològic i han rebut formació específica en polítiques públiques i de gènere. Les unitats didàctiques, expliquen, s’han construït sobre la base de fonts del Ministeri d’Igualtat i dels instituts oficials, amb una estructura acadèmica i una mescla de contingut teòric amb casos pràctics.

Els agents implicats aprenen a coordinar “el seu treball en equip, analitzar la violència de gènere com a fenomen social, conéixer la legislació vigent sobre aquest tema i desenvolupar estratègies d’intervenció, i també aprendre com s’ha d’atendre adequadament les dones en situació de maltractament i les filles i els fills”.