La solta d’ànecs al Port de Sagunt, reinventant la tradició

Les festes patronals del Port de Sagunt (València), en honor a la Mare de Déu de Begonya, tenien com un dels principals reclams la solta d’ànecs vius que cada 15 d’agost se celebrava en la dàrsena pesquera amb motiu de les cucanyes marítimes del dia gran dels festejos. No obstant això, aquesta tradició, que data del 1949, s’ha vist esguitada els últims anys per la polèmica, les denúncies de col·lectius ecologistes, les prohibicions, els incompliments i les sancions.

Així, el 2010, l’Ajuntament –llavors governat pel Partit Popular– va decidir eliminar de la festa la solta d’ànecs per primera vegada en seixanta anys després que una resolució de la Conselleria prohibira aquesta activitat el 2006 pel fet de considerar-la maltractament animal. A més, el 2007, una sentència del Tribunal Superior Justícia (TSJ) valencià va donar la raó a la denúncia presentada per l’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals (Anpba) que alertava del tractament “antinatural” que rebien els animals.

Un moment de la solta dels ànecs des d’una embarcació

No obstant això, el Govern municipal popular va decidir recuperar de nou aquesta tradició tan qüestionada l’estiu següent (2011), i la va mantindre durant tota la legislatura. És cert que la solta es va modificar i els animals, en compte de llançar-los, eren depositats en l’aigua, on només hi havia presents un nombre reduït de participants autoritzats per a l’ocasió. A més, els ànecs es retornaven una vegada acabades les cucanyes.

Però el canvi en el Govern municipal el 2015 va donar un nou tomb a la tradició. Amb l’arribada al poder de Compromís –amb el suport d’Esquerra Unida i ADN Morvedre (la marca blanca de Podem a la ciutat)–, es va suprimir de manera definitiva (almenys de moment) la solta d’ànecs vius, no sense controvèrsia. La decisió, motivada com reconeixia l’alcalde de la localitat, el valencianista Quico Fernández, pel fet que el consistori haguera de fer front a sis sentències condemnatòries i dues sancions per un muntant global de 90.000 euros, va consistir en la substitució dels ànecs vius per pilotes i aneguets de goma amb premis per als participants. Aquesta modificació no va agradar a les penyes, que van boicotejar les cucanyes no participant en les activitats programades.

Una nova evolució

Enguany, des de l’Ajuntament han decidit reinventar la tradició –a proposta de la Federació de Penyes– i recuperar la solta d’ànecs, encara que donant-li un significat més ecològic. D’aquesta manera, en compte de llançar més d’un centenar d’animals en el moll el pròxim 15 d’agost, el que s’ha decidit és fer una introducció d’ocells en l’entorn natural de la marjal d’Almardà , un aiguamoll de gran valor mediambiental.

Aquesta activitat tindrà lloc dimarts que ve, 14 d’agost, a les 9.30 hores a l’entorn del centre d’interpretació de la Casa Penya. Es tracta d’una desena de collverds procedents del Centre de Recuperació de Fauna la Granja del Saler. “És una oportunitat de potenciar els valors mediambientals i som conscients que hi haurà gent a qui no li agrade la solució a aquesta problemàtica, i considere que és una postura també molt respectable”, reconeixia l’alcalde.

Les penyes, de qui va partir la idea, han decidit finalment desmarcar-se d’aquesta acció i no participaran en la solta d’animals en l’aiguamoll. Per la qual cosa, finalment, i a pesar que la polèmica semblava haver arribat al final, continua sense haver-hi un consens respecte al futur d’aquesta celebració.

Al maig hi haurà eleccions municipals i, potser, canvi de govern municipal. Caldrà veure quina és decisió pren sobre aquest tema.