Els contagis creixen amb 367 casos més per l'augment de proves, però les morts i els ingressos cauen en territori valencià

"L'augment dels positius que veiem en els últims dies es deu a que cada vegada tenim més recursos per a fer proves a persones que estaven amb símptomes però sense avaluar, per tant, no és que estiga havent-hi més contagi social, sinó que s'estan fent més proves".



Així ha explicat aquest divendres la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, l'augment que es ve registrant des de dimarts passat 7 d'abril en el nombre diari de nous positius, passant dels 109 registrats en aquella jornada, als 367 d'aquest divendres.

Les xifres podrien augmentar en els pròxims dies perquè des d'aquest dijous s'han començat a utilitzar els 86.000 test ràpids aportats pel Govern central.



Barceló ha explicat que no està previst practicar proves als treballadors que tornen a les seues ocupacions a partir del dimarts, ja que els ministeris de Sanitat i Treball han elaborat un protocol de mesures de seguretat que hauran d'adoptar les empreses per a garantir la seguretat del personal.



Tot i això, la xifra de noves altes segueix en xifres elevades, amb 313 comptabilitzades aquest divendres i sumen ja un total de 2.085 en la Comunitat Valenciana.



Això ha propiciat que la pressió hospitalària continue caient per quart dia consecutiu, ja que en l'actualitat hi ha 1.511 persones ingressades als hospitals valencians, 105 menys que aquest dijous. D'elles, 346 estan en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), dues menys en les últimes 24 hores. El seu índex d'ocupació és del 60%.



També han baixat de manera significativa les morts amb COVID-19, en concret, en les últimes 24 hores se n'han registrat 29, és a dir, 14 menys que aquest dijous. En total han sigut 796 les persones que han perdut la vida en la Comunitat Valenciana.



Pel que fa als sanitaris contagiats, s'han comptabilitzat 1.443 professionals, però s'han donat 321 altes, per la qual cosa en aquests moments n'hi ha 1.122 de baixa.



Barceló ha anunciat que ja s'ha posat en marxa l'APP gratuïta GVA Coronavirus amb tota mena d'informació i consells i que ofereix la possibilitat de demanar cita al metge d'atenció primària.

📲🏥 @GVAsanitat posa a disposició de la ciutadania l'aplicació mòbil GVA Coronavirus, que et permet sol·licitar cita amb el teu centre de salut si presentes símptomes compatibles amb el #coronavirus.



📍 Descarrega-la ací 👇https://t.co/DiUuFXxrMY#EsteVirusElParemUnitspic.twitter.com/hb7pik0lZY — GVA Sanitat (@GVAsanitat) April 10, 2020

Situació de les residències

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana i ha destacat el descens de residències amb algun positiu detectat entre personal o residents: "Eren residències amb algun cas que després del procés d'aïllament dels afectats i la seua curació tornen a estar sense casos".



Així, aquest divendres són 92 els centres amb algun cas actiu, 19 menys de la xifra acumulada (14 a Castelló, 23 a Alacant i 55 a València).



Fins ara s'han detectat 1.052 positius entre residents, 76 més que aquest dijous, i 251 entre treballadors, 12 menys en 24 hores per les altes donades, mentre que han mort 247 residents (14 més).



En aquests moments, es troben baix vigilància activa de control sanitari 13 residències: quatre a Castelló, quatre a València i cinc a Alacant.