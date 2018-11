El fiscal denúncia l’amo d’un gratuït comarcal per extorquir alcaldes d’Alacant i un diputat provincial

La Fiscalia de Dénia ha formulat denúncia contra el propietari del quinzenal gratuït MásPortal, Andrés Sánchez Aguilar, i demana que se l’impute per preteses extorsions i amenaces. És la primera conseqüència judicial de rellevància en aquest procés que va arrancar després que l’Ajuntament de Xaló, governat per Compromís, presentara davant el fiscal una denúncia, fa un any i mig, en què acusava el propietari del periòdic de dur a terme “una campanya pública d’assetjament i desprestigi davant de l’Ajuntament i tot el seu equip de govern, especialment de Gerard Fullana”, regidor de Comunicació i diputat alhora de Compromís en la Diputació d’Alacant.

TOCADO Y HUNDIDO .. EN TODA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN AL SR. @gerardfullana @sanchezcesar reclama a @CompromisDipALC que pida perdón a los alcaldes de la provincia tras archivarse su denuncia contra las ayudas nominativas. https://t.co/qddZJ7uFjy pic.twitter.com/Eb507Uwkma — MásPortal & MásAlicante (@MasPortalMarina) 5 de julio de 2018

Tot això, segons la denúncia, es va produir a partir que el consistori decidira, “per motius econòmics” no signar un conveni que preveia una quota mensual per a la publicació de notícies de l’Ajuntament de Xaló en el quinzenal. L’assumpte, no obstant això, va més enllà: la denúncia posa de manifest que hi ha un bon grapat d’ajuntaments que es consideren amenaçats i, de fet, uns quants alcaldes, com els d’Altea i Ondara, han mostrat disposició a declarar com a testimonis.

Segons la denúncia del consistori xaloner, el reguitzell de notícies “extravagants i allunyades de la realitat” tenia una “única finalitat”: “compel·lir l’Ajuntament de Xaló perquè torne a fer aportacions dineràries a MásPortal”.

Però el que posa en relleu també és que Xaló no és l’únic escenari d’aquestes preteses pràctiques a les comarques de la Marina Alta i Baixa, que es corresponen amb l’àmbit de difusió del periòdic. “Tots els municipis que no estan pagant a MásPortal són víctimes del mateix assetjament”, assenyala. I en posa exemples: els ajuntaments del Verger, Callosa d’en Sarrià, Gata de Gorgos i Altea. Per contra, “tracta de manera diferent els que paguen la quota mensual, especialment els ajuntaments i responsables polítics que el subvencionen, com és el cas de l’Ajuntament de Calp, l’alcalde del qual és, a més, president de la Diputació d’Alacant i, per tant, controla dues institucions que financen directament el mitjà de comunicació denunciat”.

Uns quants alcaldes, com els d’Ondara (José Ramiro, del PSPV) o Altea (Jaume Llinares, de Compromís) s’han oferit a declarar com a testimonis. En el cas de Ramiro, va rebre en el seu telèfon mòbil missatges de Sánchez Aguilar “en què l’advertia de les conseqüències que, en l’àmbit publicitari o d’imatge pública, pot tindre no renovar el conveni de publicitat amb MásPortal”, segons la denúncia.

Amb tot això i la investigació que ha dut a terme fins ara, la Fiscalia sol·licita al jutjat l’obertura de diligències, ja que conclou que els fets poden ser constitutius dels delictes d’extorsió i amenaces previstos en el Codi Penal, per la qual cosa demana la imputació de l’empresari, a qui sol·licita que declare com a investigat. Així mateix, el fiscal demana cridar a declarar com a testimonis set alcaldes: Joan Miquel Garcés, de Xaló; Jaume Llinares, d’Altea; Magda Mengual, de Gata de Gorgos; Maribel Molina, d’Alcalalí; Basili Salort, del Verger; Josep Savall, de Callosa d’en Sarrià; i José Ramiro, d’Ondara.

Finalment, sol·licita que es requerisca a l’empresa propietària del quinzenal la relació dels ajuntaments i les entitats públiques que el financen. I a la Diputació d’Alacant que aporte factures dels pagaments fets a MásPortal.