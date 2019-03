El denunciant compulsiu (i imputat) del PP de València a qui arxiven totes les denúncies contra l’esquerra

“Labor omnia vincit (el treball conquista a tots). Defensaré la nostra innocència fins a les últimes conseqüències per tu, Rita. No ens doblegaran. Cap atac sense resposta @popularsVLC”.

Això diu el perfil de Twitter de Luis Salom, l’assessor del grup municipal del PP en l’Ajuntament de València que ha plantejat almenys una quinzena de denúncies contra diferents càrrecs dels governs d’esquerres, tant del consistori de la ciutat com de la Generalitat Valenciana.

Salom, investigat (abans imputat) per presumpte blanqueig en el cas Taula, ha dedicat una gran part de la seua activitat a judicialitzar l’activitat política, especialment en la corporació municipal, mitjançant denúncies en el jutjat amb la intenció d’associar la seua situació i la del grup popular (9 dels seus 10 edils estan investigats per presumpta corrupció) a la de l’equip de govern compost per Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú (Podem).

Totes les denúncies del polèmic assessor, relacionades amb assumptes administratius o amb pretesos fraccionaments de contractes, fins ara, han acabat arxivades després de la declaració dels denunciats en el jutjat. Amb això, Salom ha aconseguit titulars efímers del tipus “Investigat el regidor...” o “Imputat l’alcalde...”.

Així, l’alcalde de València, Joan Ribó, i regidors com Carlos Galiana, Gloria Tello i Pere Fuset (Compromís), Maite Girau (PSPV-PSOE) s’han vist obligats a comparéixer com a imputats per diversos assumptes que, després de les declaracions corresponents, s’han desestimat.

En el cas de la regidora Anaïs Menguzzato (PSPV), denunciada per falta d’informes en un espectacle pirotècnic, la denúncia ni tan sols va arribar a admetre’s a tràmit.

A més, al setembre del passat any es va arxivar també la causa contra el número dos de la Conselleria d’Educació, Miguel Soler (PSPV). Salom l’acusava d’haver cobrat de les Corts Valencianes sense anar-hi a treballar.

Pendent de declarar està la portaveu de València en Comú i candidata a l’alcaldia, María Oliver, acusada d’adjudicar a dit un estudi del sistema educatiu de la ciutat.

L’‘assessor dels embolics’

Salom s’ha guanyat la fama de ser l’‘assessor dels embolics‘ per les múltiples polèmiques que ha protagonitzat en els últims anys, sobretot per les seues publicacions en xarxes socials, especialment en Twitter, on té una activitat prolífica.

L’assessor popular, al setembre del 2014, a les portes de les eleccions municipals i autonòmiques de maig del 2015, va registrar les marques Guanyem València i Guanyem Barcelona i va fer xantatge a Ada Colau i Pablo Iglesias, als quals va demanar una donació a iniciatives solidàries a canvi de renunciar a aquestes marques.

Entre les seues polèmiques més sonades, una picabaralla que va mantindre amb la periodista Ana Pastor, de qui va arribar a demanar el cessament quan ella estava en Televisió Espanyola.

Més recentment ha aconseguit que el Consell de Transparència inste el Govern a donar informació de l’ús del Falcon, l’avió presidencial.