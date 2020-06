El denunciant de la Gürtel revela que ‘El Bigotes’ va voler guanyar-se l’Església per treballar en la visita del papa

El denunciant de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha afirmat dimecres que el responsable d’Orange Market, Álvaro Pérez, conegut com El Bigotes, va buscar el “suport de l’Església” per a organitzar la visita del papa Benet XVI a València el 2006, perquè l’expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino es va oposar al fet que “algú de Madrid” preparara l’acte.

Peñas ha declarat com a testimoni en el judici que se celebra en l’Audiència Nacional pels presumptes tripijocs de contractes per a la retransmissió de la visita del pontífex, en què ha reconegut que no sap molt de l’assumpte. “Vaig estar molt prop de la trama Gürtel, però mai vaig estar dins de Gürtel”, ha precisat.

A preguntes de la fiscal Concepción Nicolás, el denunciant i exregidor de Majadahonda –condemnat a quatre anys i nou mesos per la primera època d’activitats de la trama Gürtel– ha recordat el modus operandi de la xarxa corrupta. Així doncs, ha apuntat que, arran que l’expresident del Govern José María Aznar deixara la Presidència i el partit, Correa va decidir “obrir negoci” a València, perquè “veien que serien desplaçats per altres agències”.

Durant l’interrogatori, la representant del ministeri públic ha reproduït dos àudios trets dels enregistraments que Peñas va fer als líders de la Gürtel, Francisco Correa i Pablo Crespo, entre altres, i que van donar lloc a la investigació de la macrocausa. En un s’escoltava Correa preguntar a El Bigotes si “ha anat a veure el monsenyor a demanar-li faena en això del papa” i un altre en què el responsable d’Orange Market comunica a Crespo que “no podia estar en el riu”, on se celebraria l’acte, seguint el recorregut del Túria.

Peñas, que ha defensat la validesa dels seus enregistraments, tal com ha fet en tots els judicis de la macrocausa –tant en qualitat d’acusat com de testimoni–, ha dit que la visita de Benet XVI era una cosa que “se sabia de feia temps” i que entén que Pérez aniria a demanar que el tingueren en compte, perquè “faria falta molta faena de la que les empreses de Correa solien fer”.

Visita d’El Bigotes al Vaticà

En aquest sentit, ha apuntat que, en una altra conversa, Crespo li va comentar que “el tema aquest del papa” va començar a “gestar-se” en la visita al Vaticà, que va fer una comitiva valenciana liderada per l’expresident de la Comunitat, Francisco Camps, i en què es va incloure El Bigotes per acompanyar Antonio Cañizares en el seu nomenament com a cardenal.

Així doncs, ha continuat dient que Álvaro Pérez, com a representant de l’empresa de Correa, “no podia estar en el riu” perquè algun mitjà de comunicació estava investigant per què “de sobte van desembarcar a València i van començar fer coses del no-res”, per bé que anteriorment treballaven a Madrid. D’altra banda, ha explicat que hi havia una “confrontació” amb la “família” de Cotino, referint-se al grup de persones en el PP valencià afí a ell.

Segons Peñas, l’expresident de les Corts, que estava acusat en aquest judici, però la seua responsabilitat penal ha quedat extinta arran de la seua defunció per Covid-19, “es negava que algú de Madrid, de fora, li fora imposat des d’allí”. “Estaven els que de debò volien fer l’esdeveniment i els que es volien emportar la foto”, ha afegit.

Els principals acusats del cas Gürtel. EFE

“Llavors, Álvaro tractava una mica anar pel lateral, no de cara”, perquè, segons ha indicat, “no volia augmentar el problema que ja tenien les empreses” i per això busca “aparéixer al riu no amb el suport polític, sinó amb el suport de l’Església”. Així doncs, ha subratllat que Pérez mateix assenyala en les converses que és la Fundació organitzadora V Trobada Mundial de la Família (FVEMF) qui el vol posar com a “coordinador” de l’esdeveniment.

Peñas ha sigut el primer testimoni del judici i ha començat a declarar una vegada ha conclòs l’interrogatori dels acusats. Dimecres ha sigut el torn dels dos últims acusats, els empresaris Francisco Javier Arnuncio Perujo i José Luis Martínez Parra.

Culpa son pare

Martínez Parra, membre del consell d’administració de Teconsa, empresa que va resultar l’adjudicatària per a la instal·lació de pantalles i megafonia en la visita del papa, ha negat cap tipus de relació o participació en aquest contracte i s’ha escudat en el fet que va entrar en l’empresa el 2008 i que les gestions les portaven son pare (mort) i el considerat cervell financer de la trama, José Ramón Blanco Balín, també acusat en aquesta causa.

De fet, ha apuntat directament Blanco, al qui ha descrit com l’“home de confiança” de son pare, com a responsable del contracte, ja que, segons ha recalcat, “s’emporta més benefici que l’empresa”.

Així mateix, Martínez Parra, preguntat sobre com és possible que Teconsa, com a constructora, prestara serveis audiovisuals, ha defensat que l’empresa ha fet obres d’“edificis intel·ligents” per a “grans empreses i governs d’altres països”.

En la seua oferta, Teconsa va presentar com a experiència en el sector la retransmissió de les noces dels reis, segons ha recordat la fiscal. Sobre això ha sigut preguntat també l’administrador d’Impacto Producciones, Francisco Javier Arnuncio, que ha explicat que és normal que les “agències” s’apropien de l’experiència de les empreses subcontractades, com va ocórrer en aquest cas amb la trajectòria de la seua empresa i l’esdeveniment esmentat.

L’amo d’Impacto Producciones ha afirmat davant el tribunal que la trama Gürtel li va sol·licitar pressupostos de pantalles mesos abans que RTVV publicara el plec de condicions. Posteriorment, ha precisat que això era una cosa normal, fins i tot anar al lloc de l’esdeveniment per “aconseguir informació per a oferir una cosa coherent”.

En aquest sentit, ha explicat que, encara que el plec de condicions es va donar a conéixer a l’abril del 2006, a l’inici de l’any ja havia rebut la petició de pressupostos de tres empreses. Així doncs, ha defensat que ell volia tindre “més possibilitats de treballar”.

Anticorrupció afirma que les empreses de Correa van presentar diferents ofertes basades en els pressupostos d’Impacto Producciones. Per això, sospita que Arnuncio va participar en el fet que els responsables d’RTVV pogueren confeccionar l’expedient de contractació, amb el qual donar aparença formal a la selecció de Teconsa.

“Pressió” per a abaixar el preu

Preguntat per això, Arnuncio ha explicat que la Gürtel es va fer amb tres pressupostos, perquè, després de rebre la “pressió” de Crespo perquè rebaixarà el màxim l’import, ell es “va plantar”, perquè estava posant preus “per davall de mercat”. Per això, segons ha dit, li va enviar els pressupostos, després que El Bigotes li demanara proves per a comprovar aqueixa afirmació.

Finalment, ha explicat que l’endemà passat de donar-li a Orange Market el seu pressupost per a més de 40 pantalles, li van indicar que finalment es presentaria Teconsa, perquè l’empresa que dirigia Álvaro Pérez, El Bigotes no complia les característiques tècniques i financeres. Així doncs, li van preguntar que si hi havia algun problema per a passar la seua oferta a la constructora, cosa a què ell va contestar que “encantat”, ha admés.

El judici continuarà demà amb la declaració de cinc testimonis: l’expresident de la Comunitat Francisco Camps, l’exvicepresident del Consell Víctor Campos; el capellà Antonio Ramón Corbí; un extreballador d’Orange Market, Juan José Rincón; i l’excap de l’empresa del sòl d’Arganda del Rey César Tomás Martín Morales (imputat).