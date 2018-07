El denunciant de Jorge Rodríguez és un dels que van ocultar en Imelsa el seu sou amb el "ionqui dels diners"

La denúncia, almenys, d'un empleat d'Imelsa és la que ha acabat amb la carrera política del ja expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez. Va precipitar al febrer d'enguany la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció i la posterior investigació del jutjat d'Instrucció número 9 de València després de la denúncia inicial fallida del PP. Posteriorment s'hi sumar Ciutadans amb una pròpia.

Aquesta denúncia està signada per un exempleat de rellevància en l'empresa pública Divalterra i en l'anterior Imelsa. Tant, que l'actual govern d'esquerres el va mantenir en llocs de responsabilitat fins a la seua ruptura amb Rodríguez i el seu equip als quals, a més de denunciar per col·locar alts càrrecs, també acusa de coaccions i amenaces, presumptes delictes que no s'estan investigant en una causa que encara és secreta.

Aquest denunciant és un home de màxima rellevància en la saquejada Imelsa. De fet, el seu salari va ser ocultat als responsables d'administració de l'empresa pública on va nàixer el cas Taula al costat dels d'altres vuit empleats i l'exgerent Marcos Benavent, l'autodenominat "ionqui dels diners". Segons la informació aportada a la investigació de Taula, la nòmina d'aquest directiu i els conceptes retributius es calculaven directament per la directora de Recursos Humans d'Imelsa María Escrihuela per ordre del propi Benavent.

En l'actualitat encara treballa en l'empresa pública Divalterra i li han recomanat no parlar amb la premsa en estar la causa sota secret de sumari, segons ha confirmat eldiario.es. La denúncia que va presentar davant la Fiscalia Anticorrupció l'ha publicada la SER.

En l'escrit que ha precipitat la posterior denúncia del fiscal Anticorrupció i l'actuació judicial apunta als sis detinguts en l'operació. Centra com un dia clau el consell d'administració de novembre del 2016 en què l'auditor intern va revelar les despeses en begudes alcohòliques i el fraccionament de contractes. Aqueix dia, apunta la denúncia, diversos treballadors haurien rebut amenaces i després d'aqueixa jornada res no va tornar a ser igual.

De fet, des d'aqueix consell d'administració fins a un any després, les nòmines dels alts càrrecs col·locats no van ser abonades per la cogerent de Compromís, Agustina Brines, que es va quedar al capdavant de la gestió després de la dimissió del socialista Víctor Sahuquillo, que va dimitir dies després del tibant consell d'administració en filtrar-se l'informe que revelava les despeses en copes després de menjars d'empresa passats a l'empresa pública.

Qui va pagar llavors les nòmines? El consell d'administració de Divalterra, que es reunia una vegada al mes per a aprovar aqueixos pagaments ara qüestionats per la justícia.

La denúncia explica que després del consell d'administració de novembre del 2016 l'equip de Rodríguez va pressionar a treballadors dels departaments legal i financer per a legalitzar els set llocs dels directius recomanats.

La publicació de la denúncia ha acabat d'incendiar el PSPV-PSOE després de la dimissió de Rodríguez. De fet, des de l'equip del ja expresident de la Diputació asseguren que van veure menjant al denunciant amb un conegut advocat afí als socialistes.