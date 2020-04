El departament de l’Hospital General de València, el més colpejat de la ciutat pel coronavirus en contagis i morts

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ofereix des de dissabte un espai nou en el portal web sanitari de coronavirus on es pot consultar l’evolució diària de casos, defuncions i altes, així com el nombre total de positius i de morts per departaments de salut.

Aquesta eina s’ha desenvolupat amb la col·laboració de l’Institut de Cartografia Valencià i conté una sèrie de dades que s’actualitzaran de manera diària.

D’una banda, es poden consultar les dades de l’últim dia (casos positius, persones recuperades i morts). De l’altra, dues gràfiques. La primera mostra l’evolució, dia a dia, de positius, defuncions i altes, i la segona inclourà també hospitalitzats i ingressats en UCI, i així mostrarà l’evolució de la corba d’aquesta pandèmia a la Comunitat Valenciana.

Els usuaris tenen també a l’abast una secció que mostra informació per departaments de salut.

Es tracta, d’una banda, d’un mapa interactiu en què es podran seleccionar els diferents departaments de salut per saber quants casos positius s’han confirmat en cadascun i el nombre de morts. De l’altra, d’una taula que ordena els departaments per nombre de positius.

A més del nombre total i les defuncions que s’han produït, es mostra la taxa de positius cada 100.000 habitants. Finalment, hi ha un registre del total dels casos positius a la Comunitat Valenciana, les persones mortes, les persones donades d’alta i les que estan hospitalitzades i en l’UCI.

Així doncs, de la informació publicada es desprén que el departament de salut de l’Hospital General de València és el que més ha patit la crisi del coronavirus de la capital, amb una taxa de 198,9 positius i de 22,8 morts per cada 100.000 habitants.

Quant a persones que han perdut la vida, el segueixen el Clínic, amb un índex de 17,1

morts, el Peset, amb 16,1, La Fe, amb 12,8, i l’Arnau de Vilanova, amb 8,4. Per contagis, el segon amb la taxa més alta és La Fe, amb 197,2 casos per cada 100.000 habitants, el Peset, amb 192,4, l’Arnau, amb 157,9, i el Clínic, amb 157,6 casos.

En el total de la Comunitat Valenciana, el departament de salut que més colpejat s’ha

vist per la Covid-19 ha sigut el de Requena, amb 621,5 casos per cada 100.000 habitants, seguit de la Marina Baixa, amb 295,2 i del de la Plana, amb una taxa de 257,4 casos.

Per contra, el que més morts ha registrat per cada 100.000 habitants ha sigut el d’Alcoi, amb un índex de 66,4 casos, seguit de Requena amb 54,4 i de la Marina Baixa amb 34,3.