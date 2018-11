El gerent de les depuradores públiques, de Compromís, prorroga irregularment un contracte a un empresari que va finançar el PP

Les societats dels empresaris condemnats per haver finançar el PP valencià continuen vent en popa a tota vela gràcies a la seua relació amb la Generalitat governada per PSPV i Compromís. Una de les que més és la castellonenca Facsa, d’Enrique Gimeno, que pràcticament té un monopoli en la depuració d’aigües a la zona nord de la Comunitat Valenciana gràcies a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), de la qual és gerent des del 2015 Enrique Lapuente, escollit per Verds-Equo, de la coalició que lidera Mónica Oltra.

L’excusa dels socis del Botànic, ara ja qüestionats per Podem per no posar fi a les adjudicacions a aquestes empreses tacades per la corrupció, per a mantindre les relacions comercials amb empresaris corruptes es fonamenta en el fet que és impossible trencar els contractes per la condemna de la Gürtel o evitar que aquestes societats –algunes han canviat de nom– es presenten als nombrosos contractes que trau a concurs l’Administració autonòmica.

Un argument cert, però que s’afona en casos com els que acaba de traure a la llum la Intervenció de la Generalitat en la seua auditoria de compliment de la legalitat de l’Epsar el 2017 penjada en el Compte General. Els interventors revelen que l’Epsar ha prorrogat irregularment des del 2016 a Facsa el contracte d’explotació del sistema de sanejament de la planta d’Almenara. L’últim per 118.522,85 euros el 2017.

Segons els interventors, la norma general impedeix que els contractes públics de serveis puguen superar els sis anys, pròrrogues incloses. El PP de Francisco Camps va modificar aquesta norma i va permetre que les pròrrogues pogueren allargar el contracte fins a huit anys. En el cas del servei de Facsa amb l’Epsar, els huit anys es van complir el 2016, per la qual cosa l’entitat que dirigeix Lapuente hauria d’haver fet un nou concurs. No va ser així l’any passat, sinó que se li ha tornat a prorrogar l’explotació de la depuradora d’Almenara saltant-se la llei.

El gerent de l’Epsar, Enrique Lapuente, assegura a eldiario.es que cada any caduquen una quinzena de contractes de gestió de depuradores i que es trauen a concurs. Sobre la pròrroga a l’empresa Facsa, Lapuente explica que “els serveis de depuració no es poden interrompre”. “S’ha de continuar per motius de salut pública”, afirma, al mateix temps que recorda que “hi ha legislació que permet prorrogar més de huit anys”. En aqueix sentit, el gerent de l’Epsar manté que enguany trauran 15 concursos, entre els quals estaria el d’Almenara.

L’adjudicació del 2008 a Facsa es va fer amb José Juan Morenila com a gerent, condemnat a nou anys de presó pel saqueig d’Emarsa, i es va pagar amb fons de la mateixa Epsar. Ni aquest ni altres desenes de contractes adjudicats pels condemnats d’Emarsa a empreses de Gürtel han merescut un temps mínim de fiscalització de la nova gerència de Compromís.

Fonts oficioses de l’Epsar calculen que el volum dels contractes prorrogats irregularment pels actuals gestors deu estar al voltant de 30 milions d’euros. Del garbellament fet sobre 18 contractes, cinc estan en aquesta situació d’irregularitat. Quasi el 30% del total.

La Intervenció General també censura l’Epsar per pagar serveis recurrents, com el manteniment o la gestió de nòmines, a través de contractes menors –fins nou pagaments–. I això és si fa no fa un fraccionament de contractes de llibre. Les beneficiades, entre altres, són les mercantils Els Cunyats i Jorge Talón Salvador.

Enrique Lapuente assegura que fa poc han tret a concurs la gestió de recursos humans i recorda que la Sindicatura de Comptes alerta de la falta de personal en l’Epsar.

També critica la Intervenció que l’Epsar haja contractat una assegurança de responsabilitat civil per als seus empleats per l’exercici de la seua ocupació, una clàusula no permesa pel Consell del Botànic, segons fa notar la mateixa auditoria de compliment.