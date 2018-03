La dessaladora de Torrevella salva a Alacant de la sequera: genera el doble d'aigua en tres mesos que el Tajo-Segura

El 60% de l'aigua que ix de les aixetes del sud de la província d'Alacant -incloses les d'Alacant i Elx- prové de la desaladora de Torrevella. El Govern d'Espanya va facilitar unes subvencions perquè els agricultors puguen utilitzar l'aigua d'aquesta planta que, encara que més cara, pot arribar en funció de la demanda als camps de la zona que, al costat de Múrcia, s'estan convertint en l'horta d'Europa.

La ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, ha visitat la planta aquest dilluns amb el delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, i la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián, per a comprovar les millores i les necessitats per a aconseguir que la planta passe a tenir una capacitat de 80 hectòmetres cúbics anuals a 120. Una vertadera salvació per a una província que amb el canvi climàtic i la nova consciència mediambiental té com a única salvació l'extrema reutilització i la dessalació de l'aigua.

Després de les últimes pluges i nevades de l'hivern, el pròxim 3 d'abril s'aprovarà si es torna a reactivar el transvasament Tajo-Segura en haver superat la conca excedentària els 400 hectòmetres cúbics de capacitat en els seus embassaments de capçalera. Com a molt, segons fonts coneixedores de les negociacions, el màxim que es podria transvasar entre conques en l'actualitat serien 5 hectòmetres cúbics.

Aquest volum d'aigua, que en el passat haguera sigut la salvació acredita la importància que per a Alacant té la planta de Torrevella. I és que la desaladora ha generat entre l'1 de gener i l'11 de març 9,1 hectòmetres cúbics d'aigua potable. En 2017 la producció va ser de 44,3 hm/3, en 2016 de 33,5 i en 2015 de 12,8.

En aquests moments, l'únic problema de la desaladora és el cost de l'energia, ja que la propulsió de l'aigua per a passar pel tamís que elimine la sal necessita de molts recursos elèctrics. El Govern està subvencionant als agricultors perquè puguen accedir a l'aigua, cosa que, per cert, es fa amb tota l'agricultura de l'Europa Central -França sobretot- però no solament a nivell genèric. Què és si no la Política Agrària Comuna? En aquests moments el metre cúbic s'abona a 0,48 euros però la intenció és que en el futur i amb la màxima eficiència el preu baixe dels 0,40 euros per metre cúbic.

La dessaladora de Torrevella -en la qual s'han invertit 271,2 milions d'euros- és la prova que el futur està en la reutilització i la dessalació i no en els transvasaments, que en l'actualitat i per la sequera generen grans enfrontaments entre territoris. De fet, el Govern de Castella-la Manxa s'oposa a la pròxima transferència Tajo-Segura després d'haver recuperat el cabal ecològic. L'actual Govern del PP sembla haver entrat en raó i ja rebutja les comunicacions entre conques per a invertir en altres solucions com la que aquest dilluns la mateixa Tejerina i Moragues han defensat. Aquest dilluns s'han anunciat altres 45 milions d'inversió perquè la planta supere els 120 hectòmetres cúbics a l'any.



Hi haurà algun dia en què l'agricultura d'Alacant i Murcia -de les més rendibles d'Espanya- puguen autoabastir-se? No en queda una altra.