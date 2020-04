La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha presentat dimarts un pla per a la promoció de la bicicleta a les ciutats de més de 5.000 habitants. Consideren en el Govern d’Espanya que és el transport privat més adequat per a descongestionar el transport públic, incrementar la seguretat sanitària i mantindre els baixos nivells de contaminació que s’han aconseguit amb l’aturada econòmica provocada per l’aplicació de l’estat d’alarma.

Aquest anunci de la ministra s’ha solapat a la perfecció amb la trobada per videoconferència que la Conselleria d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana ha muntat amb sis experts en mobilitat espanyols i estrangers: Xavier Sanyer, cap de Servei Mobilitat de l’ATM de Barcelona; Dionisio González, de la Unió Internacional de Transport Públic; Gemma Simón, de la plataforma Con Bici; Xavier Querol, de CSIC-IDAEA; Miguel Bonilla, de l’empresa Vectalia i Ruud Van Der Ploeg, secretari general d’European Metropolitan Transport Authorities (EMTA).

Tots, com el conseller Arcadi España i la ministra Ribera, han coincidit que la desescalada serà amb bicicleta o no serà.

Arcadi España, conseller d’Infraestructures durant la videoconferència sobre mobilitat.

En la videoconferència, titulada Impuls a la mobilitat sostenible durant la crisi de la COVID-19, el conseller España ha aprofitat per a anunciar que la Generalitat Valenciana projecta l’Oficina de la Bicicleta, una entitat que impulsarà la construcció de carrils bici entre pobles i ciutats i entre pobles i pobles “amb itineraris nous dins i fora de les ciutats i que reforçarà les mesures de seguretat viària”. “Hem d’evitar la tornada al vehicle privat i el col·lapse de les vies principals”, ha explicat.

Gemma Simón, de la plataforma Con Bici, ha assegurat que la crisi ha de portar la societat a canviar el sistema de mobilitat. “Se’ns recomanarà utilitzar vehicles personals per evitar el contacte i la bicicleta ha de prendre protagonisme”. Per a fer-ho, proposa declarar zona 30 quilòmetres/hora totes les vies de les ciutats, ampliar la xarxa ciclista amb vies tàctiques, reprogramar els semàfors per donar fluïdesa a vianants i bicicletes i assegurar l’aparcament ciclista.

Gemma Simón, de Con Bici.

Simón, igual que el conseller España, opinen que la xarxa de carrils bici ha de ser metropolitana. “Necessitem una xarxa territorial per a bicicletes entre pobles i pobles i pobles i ciutats i considerar-la d’interés general, com passa amb les carreteres. Per als desplaçaments de més de 5 quilòmetres, hauríem de garantir la multimodalitat. Als Països Baixos, la meitat dels viatges amb tren comencen per la bici. Pot fins i tot ser una alternativa a desplaçaments de 30 quilòmetres”, ha argumentat Simón.

Simón s’ha mostrat partidària de donar suport a la seguretat de les faenes de la ciclomissatgeria i el finançament de projectes que desenvolupen aquest transport. “La bici promou el comerç local”, ha afirmat.

Millora de la qualitat de l’aire a Barcelona després de l’estat d’alarma.

Xavier Querol, de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), ha xifrat la caiguda de la contaminació en un 40% sense comptar la meteorologia, malgrat que el trànsit ha disminuït un 80%. “On està el 40%? La clau rau en els vehicles de distribució urbana de mercaderies, que s’han incrementat durant aquest període. Aquests vehicles són furgonetes i camionetes i, com que no es veuen afectats en els plans de mobilitat, són els més contaminants. Si hagueren sigut híbrids o elèctrics, aquest 40% de caiguda de la contaminació hauria sigut més gran”, ha expressat.

Per a Querol, “es pot aprofitar la por del contagi per a la mobilitat activa, bici i caminar”. “Cal incrementar les freqüències, les desinfeccions diàries, obligar a l’ús de màscara, gel desinfectant, germicides ultraviolats i ventilació dels vagons, andanes, autobusos i posar filtres EPA dels avions per al metro”, ha proposat. Aquest expert del CSIC també ha suggerit que s’ha d’actuar sobre l’àrea metropolitana. “El 60% dels moviments de vehicles són extramunicipals”, ha afirmat.

Ruud Van Der Ploeg, secretari general d’European Metropolitan Transport Authorities (EMTA).

Dionisio González, de la Unió Internacional de Transport Públic, ha defensat que no s’“estigmatitze” el transport públic amb aquesta crisi, però ha reconegut la bicicleta com la seua millor alternativa quan es demane l’aposta pel vehicle privat.

Sobre el transport públic ha xifrat entre el 70 i el 90% la caiguda de l’ús i ha vaticinat que s’haurà de tornar a la normalitat molt poc a poc. “A Àsia, que van per davant d’occident, hui dia menys del 50% dels usuaris han tornat a la mobilitat. És una desescalada molt gradual. El teletreball s’ha imposat i s’ha de mantindre”, ha apuntat.

Per això, per a l’ús del transport públic planteja mesures sanitàries com “l’ús de màscares en espais públics davant del distanciament social, el mesurament de temperatura amb l’actuació corresponent i aplicacions per a informar el ciutadà de l’ocupació i els horaris menys massificats, a més d’assajar amb projectes com el carnet d’immunitat”.

Manuel Bonilla, de l’empresa privada Vectalia, ha sol·licitat un protocol de freqüències i temps de desinfeccions “perquè no es disparen els costos”. Bonilla proposa que s’establisquen més vies específiques per a vianants i bicicletes i una ampliació dels carrils bus en detriment del cotxe privat.

Xavier Sanyer, cap de Servei de Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, ha manifestat que la por condicionarà la mobilitat, per la qual cosa han preparat un pla per a l’escenari post-COVID-19. “Millorar l’eficiència, la seguretat, promoure la mobilitat activa, la micromobilitat i l’acompanyament a la ciutadania sobre maneres de desplaçar-se sense el vehicle privat” ha exposat.

Ruud Van Der Ploeg, secretari general d’European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), ha alertat que les mesures de distància redueixen la capacitat del transport públic fins al 30% de la cabuda. Per això, i per a augmentar la capacitat, proposa, “l’ús obligatori de màscares, guants i hidrogels per a flexibilitzar aquestes mesures d’ocupació baixa”. “Serà important i s’ha demostrat eficaç l’ús de títols de transport sense contacte, l’entrada per darrere als vehicles i ajustar el transport a la demanda, decisions que s’han de coordinar entre totes les administracions públiques”, ha assenyalat.

El conseller España ha alertat del “risc evident que els ciutadans opten pel vehicle privat”. “Hem de mostrar que el transport públic és segur. La caiguda de viatgers vindrà acompanyada d’un increment de costos i serà molt necessari fer costat a empreses i ajuntaments a suportar aquests costos i aquest servei”, ha proposat.