La destitució d’Àngela Ballester causa malestar en Podem: “Ens hauria agradat que la Vicepresidència no haguera actuat de part”

En tot just un any, el primer de la legislatura, el vicepresident segon de la Generalitat i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha dut a terme uns quants canvis notables en el seu equip. Si va ser sonat el de la directora general d’Emergència Habitacional, que estava quatre mesos en el càrrec, destituïda arran d’una protesta de la PAH, tot i que menys el cessament a petició pròpia de la directora general de Diversitat Funcional, càrrec també dependent de Podem, que estava tres mesos en actiu en l’executiu autonòmic, la destitució d’Àngela Ballester com a directora general ha superat aquests precedents.

Dilluns la gestora que coordina el partit des de la dimissió del seu secretari general autonòmic va rebre la comunicació del gabinet del vicepresident Dalmau de destituir la directora general de Coordinació Institucional, Àngela Ballester.

Ballester va ser diputada per València en les dues primeres legislatures en què Podem ha tingut representació en el Congrés, després de les eleccions del 2015 i el 2016. Vinculada a Podem des dels orígens i a la Fundació CEPS, la seua destitució ha causat malestar en una part de la formació. Tant l’entorn de Ballester com el sector afí a Pilar Lima, que es postula com a secretària autonòmica, critiquen que la Vicepresidència haja actuat de manera unilateral. “Ens hauria agradat que aquesta decisió s’haguera treballat de manera consensuada amb el partit i que la Vicepresidència no haguera actuat de part”, comenten.

No obstant això, des d’aquest sector crític amb la direcció, afigen: “Entenem els canvis institucionals en situació de crisi i ara mateix ens centrem en el paper extern d’Unides Podem, a remar tots a l’una per eixir-ne sense deixar ningú arrere”. El malestar amb el vicepresident segon ve tant en forma com en fons. La decisió s’havia pres setmanes arrere i no s’ha comunicat fins ara. La comunicació, asseguren fonts pròximes a la gestora, es va produir des del gabinet del vicepresident, bastant molest amb el fet que la direcció ja la sabera per altres vies. El cessament es farà oficial en el ple del Consell de dijous, en què es nomenarà a la seua substituta. L’equip de Dalmau expressa que no faran comentaris fins que s’aprove el canvi en el ple del Consell de dijous.

Fonts de la Vicepresidència Segona sí que han expressat que es dona per conclosa la comesa d’Àngela Ballester en el seu departament, perquè la situació de crisi requereix un rumb nou. Per això, el conseller de la formació morada nomenarà Adoración Guamán, professora de dret del treball en la Universitat de València. Guamán va ser candidata d’Esquerra Unida al Senat i va col·laborar, com Dalmau i Ballester, en la fundació CEPS, embrió de la formació.

Algunes fonts consultades per aquest diari emmarquen la decisió en el procés intern per a elegir la secretaria general autonòmica i el consell ciutadà. Poc abans de l’emergència sanitària, Podem preparava la seua Assemblea Ciutadana Autonòmica. En aquest procés es perfilaven dos corrents; el liderat per l’exsenadora Pilar Lima i una candidatura de diferents sectors amb la portaveu parlamentària, Naiara Davó, al capdavant. Ballester no s’havia decantat públicament per cap candidata.

La portaveu parlamentària fa costat la decisió de Dalmau i fonts del grup en les Corts Valencianes la vinculen secretari general de Podem, Pablo Iglesias. “Una de les coses que més es va destacar [en la gestora] era la necessitat de coordinar governs en la nova etapa de reconstrucció. En aquest sentit, la proximitat entre Dalmau i Pablo Iglesias ha sigut clau i la col·laboració s’estreny amb el fitxatge d’Adoración Guamán, una tècnica molt pròxima a l’àmbit estatal, amb moltíssima experiència per a reforçar les polítiques verdes de la Vicepresidència”, asseguren.

No obstant això, des del corrent pablista, que té precisament en Pilar Lima una de les seues figures destacades en l’organització valenciana, recorden que Guamán va ser molt crítica amb la gestió de València en Comú i el pacte amb Esquerra Unida i posen en dubte aquest vincle. “És un moviment polític de Dalmau”, conclouen.