Un nou arrest eleva a 19 les detencions per les agressions ultras durant la manifestació del 9 d'Octubre a València

Agents de la policia nacional han detingut un jove de 22 anys com a presumpte autor dels delictes contra els drets fonamentals amb motivació discriminatòria per raons ideològiques i de desordres públics, per la seua participació en els altercats del 9 d'Octubre amb motiu de la manifestació nacionalista a València, en els quals van ser agredits diversos participants en aqueixa marxa i un fotoperiodista.

Com a conseqüència de les investigacions i una vegada identificat, els agents han detingut aquest dimarts un dels homes que presumptament havia participat en els altercats.

Amb aquesta nova detenció, s'eleva la xifra a 19 persones arrestades, a més d'altres sis persones identificades, de les quals ja es va donar compte al jutjat d'instrucció número 15 de València, així com a la Fiscalia d'odi.

El detingut, sense antecedents policials, una vegada se li va prendre declaració va ser posat en llibertat, i es va donar compte a l'autoritat judicial corresponent.