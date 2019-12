El detingut per la desaparició de Marta Calvo confessa que la va assassinar

L’investigat principal per la desaparició de la valenciana Marta Calvo, de 25 anys, s’ha entregat aquest dimarts a les dependències de la Guàrdia Civil de Carcaixent (València) i ha confessat que la va assassinar i esquarterar, segons informa EFE.

L’assassí confés ha sigut detingut per a ser interrogat i posat a disposició judicial en les pròximes hores. Té antecedents delictius, ja que ha estat a la presó a Itàlia per tràfic de drogues i és sospitós de la mort d’una dona a València a l’abril.

En una roda de premsa, el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, ha informat que, després de passar a disposició judicial, el detingut serà interrogat sobre la base de la possible “desaparició i mort violenta” de la jove. El delegat ha recordat que, des d’un principi, el detingut, que va quedar amb Marta Calvo a través d’una web de cites, ha sigut el sospitós principal.

El mateix responsable ha apuntat que el dispositiu desplegat per a localitzar tant la víctima com el presumpte responsable de la seua desaparició l’ha persuadit per a entregar-se. No obstant això, Juan Carlos Fulgencio afig que encara no se sap el parador de Marta Calvo a l’espera de l’interrogatori.

La jove va desaparéixer el 7 de novembre al municipi valencià de Manuel, després d’haver-se citat amb un home a través d’Internet i després d’haver enviat un missatge de WhatsApp amb la seua ubicació a sa mare de matinada, abans d’entrar a l’habitatge on havia quedat. Al cap de vint dies de la seua desaparició, la Guàrdia Civil va trobar el cotxe de l’home amb qui s’havia citat la jove.