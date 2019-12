El detingut per la mort de Marta Calvo, investigat per la seua relació amb dues dones mortes més

La Policia Nacional investiga la possible relació de l’autor confés de la desaparició de Marta Calvo, Jorge Ignacio P., amb la mort d’una dona que exercia la prostitució el mes de juny passat a València, en circumstàncies similars a una altra de morta a l’abril i l’últim client de la qual va ser aquest mateix home.

Pel que sembla, en tots els casos hi ha precedents de consum de drogues, una possible mort per sobredosi i sexe, per la qual cosa està tractant-se de determinar la relació d’aquests casos, han confirmat a EFE fonts pròximes a la investigació.

Jorge Ignacio P. ja va ser detingut i investigat per la Policia Nacional per la mort d’una dona que exercia la prostitució en un pis del barri valencià de Russafa el mes d’abril passat.

Aquest colombià de 38 anys va ser l’últim client de la dona, les companyes de pis de la qual van trobar indisposada després d’aquesta trobada i van traslladar a un centre hospitalari, on va morir.

En aquest cas, diverses càmeres de seguretat van registrar la imatge de Jorge Ignacio P. accedint i eixint del domicili on es va citar amb la desapareguda.

Segons avançava dijous el diari Levante-EMV, la Policia investiga ara les possibles relacions d’aquests fets amb la defunció d’una tercera dona el mes de juny passat en unes circumstàncies molt similars.

Es tracta d’una dona que exercia la prostitució també al barri de Russafa, a València, i que va morir aparentment per sobredosi de cocaïna al juny després d’haver mantingut relacions amb un client.

Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil busquen restes de Marta Calvo en l'abocador de Dosaigües. RTVE

Cerca en l’abocador de Dosaigües

Al voltant de 30 guàrdies civils, a més del personal de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus, treballen amb gossos ensinistrats des de primera hora del matí de dijous en la cerca del cos de Marta Calvo en l’abocador del municipi valencià de Dosaigües.

Aquestes perquisicions policials tenen l’origen en el relat de l’autor confés de la desaparició de la jove de 25 anys, que va declarar haver esquarterat la víctima en la localitat de Manuel i haver llançat les despulles a uns quants contenidors de fem després d’entregar-se el 4 de desembre passat. Segons el seu relat, Marta Calvo va morir de manera accidental en una pràctica sexual amb cocaïna similar a les altres dues que s’investiguen. El detingut té antecedents per tràfic de drogues.

Font de la investigació han explicat a EFE que, a més d’aquest escorcoll a Dosaigües, prop de 150 agents de la Guàrdia Civil i la Unitat Militar d’Emergències (UME) continuen rastrejant el terme municipal de Manuel (on residia el detingut i es va perdre la pista a la jove) i els seus voltants.

L’abocador esmentat està situat a uns 70 quilòmetres a l’oest de la capital valenciana i és la destinació diària de prop de 1.500 tones de residus urbans de l’àrea metropolitana de València.

Per a la cerca del cos de la jove s’utilitza maquinària pesant i altres eines manuals amb què descompactar les bales de residus, a més de gossos ensinistrats en la localització de cadàvers.

Hi ha precedents de la cerca i troballa de cadàvers humans en aquestes instal·lacions, les restes dels quals no van ser detectats en les plantes de reciclatge per on prèviament passen els residus, en aquest cas les de Quart de Poblet i Manises.

Acusació particular

El despatx d’advocats madrileny International Legal Office for Cooperation & Development, que dirigeix l’exjutge Baltasar Garzón, representarà el pare de Marta Calvo en la seua personació com a acusació particular en la causa oberta en els jutjats d’Alzira (València) per la desaparició de la filla.

Segons fonts pròximes a aquest despatx, la lletrada Candela Estévez exercirà aquesta tasca de manera altruista o pro bonoi coordinada amb els lletrats de la família materna de la jove desapareguda, com avança dijous el diari Las Provincias.