El número d'hospitalitzats per coronavirus cau per primera vegada en disparar-se les altes: 192 més en un dia

La pressió sobre els hospitals valencians provocada pel coronavirus ha descendit lleugerament per primera vegada des que va arrancar la crisi a causa del fort increment que han registrat les altes.

Així es desprén de les dades que ha facilitat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, segons els quals, en aquests moments hi ha 2.175 persones ingressades, 14 menys de les que hi havia aquest dimecres. Una dada que s'explica per les 192 noves altes que s'han produït en les últimes 24 hores, la qual cosa suposa un increment del 80%. Així, el total d'altes en la Comunitat Valenciana ascendeix ja a 432.

A més, la pressió sobre les Unitats de Cures Intensives (UCI) es manté estable. Segons Barceló, actualment hi ha 379 pacients ingressats en intensius, 14 més que aquest dimecres. Tot i això, segons Barceló, el percentatge d'ocupació ha baixat al 69%, dos punts menys en les últimes 24 hores, i existeix una disponibilitat de 254 llits lliures.

Sobre l'explicació que baixe l'índex d'ocupació havent-hi més pacients ingressats ha explicat que "les places de l'UCI són dinàmiques ja que en un moment donat es poden habilitar llits si són necessaris i hi ha disponibilitat per a això".

El descens de les hospitalitzacions no és l'única dada positiva. Els nous contagis que aquest dimecres van arribar als 414 casos s'han tornat a situar per davall dels 400, en concret, s'han registrat 386 positius i la Comunitat Valenciana ja té un total de 6.308. Quant als morts amb COVID-19, s'han produït 48 morts més en les últimes 24 hores i el total ja aconsegueix els 443 casos.

Pel que respecta als sanitaris contagiats, ja són 1.048 (47 més en un dia) als quals se sumen altres 2.264 en quarantena, la qual cosa significa que malgrat no estar-lo, no poden acudir al seu lloc de treball.

Per a pal·liar aquesta mancança, Barceló ha informat que s'ha contractat de les diferents borses de treball a 4.073 professionals sanitaris des que va arrancar la crisi, la majoria metges i infermeres.

A més, ja s'han inscrit 2.173 voluntaris a la borsa de treball oberta per a estudiants d'últim any de medicina i infermeria així com per a professionals sanitaris jubilats de fins a 70 anys.

Situació de les residències

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 84 centres, quatre més en les últimes 24 hores.

Fins ara s'han detectat 536 positius entre residents, 77 més que aquest dimarts, i 166 entre treballadors, 16 més en 24 hores, mentre que han mort 118 residents (20 més).

Barceló ha explicat que per sensibilitat amb diferents peticions que han rebut sobre aquest tema no desglossaran les xifres de morts per residències.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L’Acollida de València, la residencia Saba de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real.