Què fa diferents les inauguracions del PP i les 'no inauguracions' de l'esquerra valenciana

La visita del ministre de Foment, José Luis Ábalos, dilluns passat 17 de desembre al Parc Central, en la qual van participar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, l'alcalde de València, Joan Ribó, i un nodrit grup de consellers i regidors de tots els colors polítics, va generar una certa polèmica en regir-se totes dues institucions pel Codi de Bon Govern aprovat pel Govern valencià en aplicació del Pacte del Botànic entre PSPV-PSOE, Compromís i Podem al maig de 2006, el qual prohibeix expressament les inauguracions.

El document diu concretament: "Les persones subjectes al present Codi no promouran en cap cas la instal·lació de plaques commemoratives o semblants que facen referència a les persones que, exercint càrrecs públics, hagen participat en la decisió de la construcció o de la posada en marxa del servei o semblant".

Un fet que no es va produir ni en aquesta ocasió ni en l'obertura d'altres dotacions com l'aparcament de la Plaça de la Ciutat de Bruges, el parc de Malilla o l'anell ciclista.

El document també estableix que "les persones subjectes al Codi s'abstindran de participar en actes d'inauguració d'obres no finalitzades, d'inauguració de serveis que no estiguen en funcionament o de col·locació de primeres pedres o semblants. Només podran estar presents en la posada en funcionament de serveis finançats amb fons públics ja actius amb l'única finalitat de comprovar el funcionament del servei i d'informar en les millors condicions a la ciutadania sobre el servei corresponent".

També aquest extrem es va complir ja que quan va tindre lloc l'acte, a les 16.30, el Parc Central portava ja hores en funcionament. En concret, va obrir les seues portes a les 9.00 hores, si bé és cert que l'acte va tindre un caràcter més propagandístic que de comprovació del funcionament dels serveis, ja que va haver-hi intervencions públiques tant d'Ábalos, com de Puig i Ribó.

Fonts d'alcaldia mantenen encara així que "l'Ajuntament no fa inauguracions" i van argumentar que Ribó no tenia previst cap acte fins que es va comunicar la visita del ministre Ábalos."Si un ministre visita qualsevol instal·lació que depén l'Ajuntament, el lògic és que l'alcalde vaja a rebre'l", expliquen.

Tot i axiò, l'acte és molt diferent dels que protagonitzaven en el seu moment Camps i Barberá en els anys del PP al capdavant de les institucions valencianes, en els quals hi havia col·locacions de primeres pedres (algunes virtuals com la de la Torre de la Música que mai no es va arribar a construir), talls de cinta, plaques commemoratives i en alguns casos fins i tot servei d'àpats.

En algunes inauguracions de parcs i jardins es repartien entre els assistents espontanis (alguns d'ells habituals en aquests actes) xicotets tests amb arbustos o flors. Una pràctica que es va bandejar amb l'arribada de la crisi.